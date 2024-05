ANNONS

MoDo har hittat sin toppcenter inför nästa säsong.

De gör klart med NHL-meriterade dansken Alexander True som skriver ett tvåårskontrakt.

– Vi har haft ögonen på honom en längre tid, säger sportchef Henrik Gradin.

Sedan tidigare har MoDo Hockey redan hämtat in Lukáš Jašek från Oskarshamn som en förstärkning till centersidan.

Nu har klubben då hittat ytterligare en tilltänkt toppcenter.

MoDo presenterar nämligen att de har kommit överens med AHL-dansken Alexander True som ansluter på ett tvåårskontrakt.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att ansluta till Örnsköldsvik och MoDo efter VM. Jag har hört mycket bra om klubben och tror att det är rätt steg för mig att ta härnäst i min karriär, säger True på klubbens hemsida.

Har spelat 27 NHL-matcher

Alexander True kommer närmast från spel i AHL-klubben Charlotte Checkers där han gjorde 19 poäng på 55 matcher. Hans bästa notering i farmarligan kom 2018/19 då han stod för 24 mål och 55 poäng på 68 matcher.

26-åringen har spelat i Nordamerika sedan 2014 då han gick via den kanadensiska juniorhockeyn in till proffshockeyn. Han har då gjort 27 NHL-matcher för San Jose Sharks och Seattle Kraken samt 390 matcher i AHL under sina år i Nordamerika.

– Vi har haft ögonen på honom en längre tid och är väldigt glada över att vi kunnat knyta honom till oss, säger sportchef Henrik Gradin och fortsätter:

– Alexander är en stor och stark tvåvägscenter som är duktig såväl offensivt som defensivt. Han kan hantera spelet över hela banan och i alla olika spelformer. Han har storlek (196 centimeter, 97 kilo) men är trots det en bra och rörlig skridskoåkare.

True var med och spelade VM med Danmark 2021 och ska även vara med och spela i årets mästerskap nere i Tjeckien.

TV: William Nylander om succékvällen: "Otroligt"