Vancouver Canucks har varit ett av säsongens utropstecken i NHL. Nu kan Elias Petterssons coach Rick Tocchet prisas på NHL Awards. Han är en av finalisterna till Jack Adams Award, priset som går till ligans bästa tränare.

Vancouver Canucks kom etta i Pacific Division efter att ha spelat in 109 poäng under grundserien. Nu får coachen Rick Tocchet ett kvitto på den framgången. Under fredagen meddelade NHL att 60-åringen är en av tre finalister till Jack Adams Award som delas ut till årets coach på NHL Awards.

Tocchet tog över Canucks efter Bruce Boudreau under förra säsongen. Under hans ledning har klubben kvalificerat sig för Stanley Cup-slutspel för första gången sedan 2020,

Kanadensaren, som coachade Arizona Coyotes mellan 2017 och 2021, har vunnit Stanley Cup med Pittsburgh Penguins två gånger som assisterande coach (2016 och 2017) och en gång med samma klubb som spelare (1992).

Andrew Brunette en finalist efter första året i Nashville

Övriga finalister till utmärkelsen är Nashville Predators nye coach Andrew Brunette samt Winnipeg Jets veteran Rick Bowness.

50-årige Brunette, som ersatte John Hynes bakom bänken i Nashville, ledde Predators till slutspel under sin första säsong i klubben. Laget spelade in 99 poäng under en säsong där många förväntade sig att man skulle ta ett steg bakåt efter att ha gjort sig av med veteraner som Matt Duchene och Ryan Johansen.

Bowness, 69, förde Winnipeg Jets till 110 poäng i grundserien och en andraplats i Central Division under sin andra säsong som huvudansvarig för laget. Veteranen har coachat i NHL i snart 40 år efter att ha klivit in som assisterande tränare i den tidigare inkarnationen av Winnipeg Jets 1984.

Vem som vinner utmärkelsen på NHL Awards kommer att avslöjas i slutet av juni.