Jonathan Lekkerimäki utses till årets junior i SHL - och blir den tolfte mottagaren av Elite Prospects Award.

ÖREBRO (Hockeysverige.se/Eliteprospects.com)



Sedan 2013 har priset Elite Prospects Award delats ut. Ett pris som går till den junior som varit bäst i SHL under säsongen. Ett pris som gått till ett helt gäng blivande världsstjärnor.

Samtliga vinnare:

2013: William Karlsson

2014: Alexander Wennberg

2015: Axel Holmström

2016: Gustav Forsling

2017: Joel Eriksson Ek

2018: Elias Pettersson

2019: Emil Bemström

2020: Nils Lundkvist

2021. Moritz Seider

2022: Simon Edvinsson

2023: Leo Carlsson



Säsongen 2023/24 har hockeysverige.se och eliteprospects.com genom jurymedlemmarna Johan Nilsson och Peter Sibner från Eliteprospects, Jimmy Hamrin, Simon Eld, Martin Jansson, Rasmus Kågström, Robin Olausson, Ronnie Rönnkvist, Uffe Bodin och Måns Karlsson från Hockeysverige.se samt förbundskaptenerna Magnus Hävelid och Johan Rosén utsett Jonathan Lekkerimäki till vinnare av Elite Prospects Award.

Motiveringen lyder:

Supertalangen Jonathan Lekkerimäki tog vid där han slutade förra säsongen - och gjorde mål på mål på mål. Han visade under sin första hela SHL-säsong att han redan nu har ett skott i absolut toppklass, och 19 mål på 46 matcher som junior säger egentligen allt. Jonathan Lekkerimäki visade också sin talang på JVM, där han prisades som turneringens mest värdefulla spelare.

Örebros stjärnforward vinner efter en hård kamp mot Växjös Noah Östlund, som slutade tvåa i omröstningen.

– Det är såklart kul att få pris för min säsong, säger Jonathan Lekkerimäki med ett leende då han får ta emot den puckliknande utmärkelsen som ett bevis på att han har varit säsongens bästa junior i SHL innan vi går igenom vilka som vunnit det ärofyllda priset tidigare.

– Självklart är det roligt att komma med bland dom. Ärofyllt. Det är många bra namn så det är bara kul.

19-åringen från Tullinge söder om Stockholm och med Flemingsberg som moderklubb svarade för 19 mål och totalt 31 poäng på 46 matcher under sin säsong i Örebro.



Niklas Eriksson, tränare i Örebro:

– ”Jonte” är en lugn och trygg person som har ett oerhört bra mentalt fokus till sin idrott. Han är målmedveten och är beredd att lägga ner det som krävs för att nå den absoluta toppen.

– Som spelare är han en målskytt av högsta rang. Hans skott är både snabbt hårt och välplacerat. Han är också väldigt skicklig på att flytta pucken i sidled vilket gör det svårt för försvaren och målvakten. ”Jonte” är också en bra lagspelare som vill göra rätt för sig i det defensiva jobbet.

Jonathan Lekkerimäki:

– Min säsong har varit bra, tycker jag. Jag kom in bra i laget och fick förtroende direkt, så det vara bara att gasa på, vilket jag tycker att jag visade under hela säsongen.

– Jag tycker att jag egentligen har utvecklat allting under säsongen. Både det offensiva och defensiva. Attacken mot mål och att avlossa skottet.



Hur har det varit att bo i Örebro?

– Både jag och tjejen (Pandora Nåtby) har trivts jättebra. Dessutom har vi bott nära hallen så det har känts väldigt bra.



Örebro har haft en turbulent säsong med tränarbyte och diverse oro inom gruppen, men det här är inget som påverkat Jonathan Lekkerimäki speciellt mycket.

– För egen del påverkades jag inte så mycket. Jag hade fokus på mitt och att göra det bästa för laget för att vinna matcher.

Märktes det av något i gruppen?

– Lite kanske, men inte så mycket ändå, säger Lekkerimäki som inte tycker att lagets blev fullt ut vad man hoppats på. En bra start. Sedan svängig som gick både upp och ner. Vi kanske inte är helt nöjda med säsongen, men helt okej.



Efter säsongen i SHL och innan han återvände för att spela i Tre Kronor var 19-åringen över till Vancouvers organisation där han spelade sex matcher för farmarlaget Abbotsford.

– Det var bra, lärorikt, jag fick spela på liten rink och känna på hur det var där. Kul att jag fick lira några matcher också.

– Den största skillnaden mot SHL tyckte jag var spelet runt sargerna. Det var även lite mer av det fysiska spelet och mindre tid med pucken där borta. Fartfyllt och roligt ändå.

Passar det din hockey bra?

– Ja, det skulle jag säga, men jag fick också anpassa mig med några små detaljer i spelet. Bland annat skottet eftersom man alltid är lite närmre målet där så man får passa på att skjuta mer.



Blev du överraskad då Sam Hallam kallade dig till tjänstgöring i Tre Kronor?

– Ja, lite ändå. Det var väldigt kul då Sam ringde och sa att jag skulle vara med. Jag har nu varit med där under två veckor, men vi får se hur det blir framöver. I alla fall har det varit väldigt kul.



Tvekade du någon gång om du skulle åka tillbaka och spela i landslaget med tanke på att du hade tagit en plats i Vancouvers farmarlag?

– Nej, inte alls. När jag kom med ville jag ta vara på chansen och åka hem för att spela. Det var också mäktigt att få dra på sig landslagströjan och väldigt kul.



Är målet att komma med till VM?

– Ja, absolut. Att hålla mig kvar mig så länge som möjligt och göra mitt bästa.



Vad är det sagt om din kommande säsong?

– Nu har jag mest fokus på landslaget. Försöka att ta en plats där och göra det så bra som möjligt. Sedan får vi se vad som öppnar upp sig för mig.



Kan det bli så att du stannar i Sverige?

– Vi får se vad som händer, säger Jonathan Lekkerimäki med ett hemlighetsfullt leende.



Om du skulle ge det här priset till någon, vem skulle det bli?

– Den är svår, men jag kanske skulle ge det till Axel Sandin Pellikka, avslutar vinnaren.

Så gick omröstningen till

Samtliga jurymedlemmar fick efter SHL:s grundserie nominera fem kandidater, där den de rankade högst fick fem poäng, näst högst fyra poäng - och så vidare ner till en poäng.

Den med högst slutpoäng fick priset.

Så slutade omröstningen

Jonathan Lekkerimäki, 56 poäng

Noah Östlund, 48

Axel Sandin Pellikka, 34

Liam Öhgren, 17

Oscar Fisker Mølgaard, 7

Felix Unger Sörum, 6

David Edstrom, 5

Elias Salomonsson, 4

Anton Wahlberg, 2

Mattias Hävelid, 1

Hockeysverige.se's Ronnie Rönnkvist med Jonathan Lekkerimäki.