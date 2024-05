ANNONS

Colorado och Carolina är vidare till andrarundan och gör där New York Rangers och Florida sällskap. Det står klart efter att lagen besegrat Winnipeg respektive New York Islanders med 4-1 i matcher.

Det blir allt klarare hur andrarundan av Stanley Cup-slutspelet komme se ut. Efter att New York Rangers svept Washington och Florida 4-1-besegrat Tampa Bay kan vi nu konstatera att också Colorado och Carolina är vidare. Colorado kommer få möta vinnaren mellan Vegas och Dallas, medan Carolina får möta Rangers.

Carolina säkrade avancemanget genom att vinna med 6-3 i den femte konferenskvartsfinalen mot New York Islanders. De tog därmed den chansen de missade att ta redan i den fjärde matchen, då de föll efter en förlängningsrysare.

Islanders kämpade sig tillbaka till 3-3 efter att ha legat under med såväl 2-0 som 3-1 i natt - men i den tredje perioden sköt Carolina tre raka mål och avgjorde serien.

– Vi visste att mer eller mindre lät dem komma tillbaka in i matchen i den andra perioden. Det vill du aldrig göra. Men vi har många rutinerade i laget som höll oss lugna. De såg till att vi visste vad som stod på spel. Vi kom precis ut i tredje och tog till vara på chansen, säger Seth Jarvis som gjorde 1+2 i natt och sju poäng i matchserien.

Orden efter förlusten: “Stolt över gruppen”

New York Islanders gick mot en fiaskosäsong, men fick ordning på saker under den nye tränaren Patrick Roy och tog sig åtminstone till slutspel. Men där tog det stopp per omgående.

– Jag är stolt över den här gruppen eftersom de aldrig gav upp. Det visade de ikväll också. Så har de varit hela säsongen, sade Roy efteråt.

Teuvo Teräväinen, Andrej Svetjnikov, Jevgenij Kuznetsov, Jack Drury, Stefan Noesen och Seth Jarvis gjorde Carolinas mål. Mike Reilly, Brock Nelson och Casey Cizikas gjorde Islanders.

Colorado vidare

Vidare är som sagt också Colorado Avalanche, som precis som Carolina vann med 4-1 i matcher - och precis som Carolina vann de också med 6-3 i natt. Den matchen stod också 3-3 i den tredje perioden, då “Avs” gjorde tre raka mål och ryckte ifrån sig segern.

Colorado föll i den första matchserien, men tog sedan hem fyra raka segrar och kunde säkra avancemanget. Där var det Mikko Rantanen som klev fram med två mål i slutakten.

Colorado fick också mål av Valerij Nitjusjkin, Jakov Trenin, Artturi Lehkonen och Josh Manson. Kyle Connor, Tyler Toffoli och Josh Morrissey gjorde Winnipegs mål.

