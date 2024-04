Toronto Maple Leafs har kniven mot strupen i Stanley Cup-slutspelet.

Då rann känslorna över för stjärnorna Auston Matthews, Mitch Marner och William Nylander som hamnade i en het ordväxling i båset.

“Stop fucking crying”, ska Nylander bland annat ha sagt.

Återigen är Toronto Maple Leafs illa ute när det vaknas slutspelstider.

Under natten förlorade Toronto med 3-1 hemma mot Boston Bruins vilket gör att Boston nu leder med 3-1 i matcher och kan säkra avancemang vid seger i nästa match.

Då svallade känslorna över för några av Torontos stjärnor.

I den andra perioden, vid underläge 2-0, hamnade nämligen Auston Matthews, Mitch Marner och William Nylander i en het ordväxling i båset.

“Stop fucking crying bro…this isn’t fucking junior hockey”, ska Nylander enligt uppgifter ha sagt i båset.

Marner kastade då också sina handskar mot båsgolvet i ilska efter ordväxlingen.

Frustration has started to set in for the Maple Leafs stars 😠 pic.twitter.com/PbnQBNigKD