Anton Olsson har haft en strulig säsong med dubbla utlåningar och lite speltid i Skellefteå.

Men nu är han med i hetluften av SM-finalen – och klev då fram genom att passa fram till Andreas Johnsons avgörande suddenmål i gårdagens final.

– Vi slåss om ett SM-guld och då har man inte tid att klaga på vilken position man är i, säger 21-åringen.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skellefteå AIK är blott en vinst från att säkra sitt fjärde SM-guld.

Under lördagen tog västerbottningarna en ny stark bortaseger genom att vinna med 2-1 efter övertid – den första förlängningen i finalserien.

21-årige backen Anton Olsson var inblandad i avgörandet och var nöjd med insatsen. Precis som i tidigare matcher i finalserien så inledde Rögle matchen bäst medan Skellefteå växte in i det och blev bättre ju längre matchen led.

– Det är Rögles hemmaplan här och vi vet att de får publiken med sig, alltid. Det är ett jäkla go hos dem. Då gäller det för oss att stå ut och sedan arbeta oss in i matchen. Det tycker jag att vi gör, säger Olsson efter vinsten.

Budskapet inför förlängningen var också tydligt, menar backen.

– Det är första målet som vinner så det var bara att gå för det. Vi har en hel del hjältar i laget, säger han och fortsätter:

– Det är väl klart att det är rätt så nervigt i varje match. Alla matcher betyder ju så mycket nu. Så det är bara bra att ha nerver nu.

En av hjältarna – efter stökiga säsongen

Olsson spelade också en stor roll i segern. Den unge försvararen stod för en fin insats med sin framspelning. Han fick pucken på blålinjen, rundade en Röglespelare och gled in mot slottet där han sedan lade en skottpassning som Andreas Johnson kunde styra in för 2-1 i matchen – och 3-1 i matcher.

– “Mango” står där på stolpen och gapar efter pucken. Så det är svårt att inte passa han där.

– Jag hann väl inte att tänka så mycket mer än att det var så jäkla skönt att se den gå in. Det var helt fantastiskt.

Det har varit en rörig säsong för Anton Olsson.

Han hade svårt att få speltid i Skellefteå under hösten vilket ledde till att han lånades ut till Jukurit i Finland men sedan blev skadad och återvände till Västerbotten. Han spelade sedan i Skellefteå igen men fick återigen mindre istid efter ett tag. Till slutet av säsongen lånades han sedan ut till AIK i HockeyAllsvenskan.

Men därefter har Olsson kallats tillbaka till Skellefteå för SM-slutspelet där han har fått spela med tanke på Jonathan Pudas skadeproblem. 21-åringen har dock fortsatt lite speltid i Skellefteå.

Under den fjärde finalen var han ännu en gång uppsatt som sjundeback och fick begränsat med speltid. Men när han väl fick hoppa in i förlängningen så tog han alltså chansen och satte upp Johnsons segermål. Det är hans första slutspelspoäng i karriären.

Hur var känslan att stå för assisten till avgörandet?

– Det var helt fantastiskt egentligen. Sedan att jag är uppsatt som sjundeback, det är inget som jag tänker på. Jag älskar att spela hockey och är alltid lika glad när jag kommer till hallen. Vi slåss om ett SM-guld och då har man inte tid att klaga på vilken position man är i. Så det är bara att kämpa.

Skellefteå är nu bara en vinst från SM-guldet. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

“Alla ens kompisar hemifrån håller ju på Rögle”

Olsson är från Helsingborg och har Åstorps IK som moderklubb. Därför “borde” det ha varit Rögle som gällde för honom under uppväxten med tanke på det korta avståndet från Helsingborg/Åstorp till Ängelholm.

Men backen blev i stället Malmöit då han flyttade ner till storstaden och spelade för Malmö Redhawks mellan 2017 och 2022 där han gick från U16 till A-laget.

Som Malmökille, är det extra skönt att vara med och sänka Rögle då?

– Självklart är det väl alltid det. Alla ens kompisar hemifrån håller ju på Rögle, så det är väl skönt att få tysta dem någon gång. Jag har aldrig haft någonting att göra med Rögle egentligen. Det är ju alltid skönt att få vinna en hockeymatch och det är det som vi går för.

Det har varit en väldigt jämn finalserie med fyra uddamålsmatcher där Skellefteå har vunnit med 1-0, 3-2 och 2-1. Trots det jämna spelet så har alltså Skellefteå vunnit tre av fyra matcher och skaffat sig matchboll i serien.

Ofta påpekas det att det är små marginaler i finalen – men det är ändå Skellefteå som har marginalerna på sin sida gång på gång.

– Jag tycker att vi kämpar. Alla gör det de kan. Alla jobbar för varandra. Det tycker jag är en stor del.

Skellefteå AIK har egentligen inte haft sin ordinarie och fullständiga trupp någon gång under säsongen. I stället har klubben ofta saknat spelare med skador och fått lappa ihop ett lag.

I finalserien saknas lagkaptenen och backstjärnan Jonathan Pudas samt viktige forwarden Dylan Sikura – men trots det åkte Skellefteå ner till Ängelholm och vann två raka bortamatcher för att gå upp till en 3-1-ledning i matcher.

Vad säger det om styrkan som ni har i laget?

– Precis, du sa det själv där. Vi saknar många viktiga spelare, bra pusselbitar i vårt lag. Men då har vi andra i laget som har steppat upp och tagit den positionen. Vi gör det vi kan, säger Olsson som själv är inne och täcker upp efter skadan på Pudas.

En match från SM-guld: “Vi har fördel”

Nu står det alltså 3-1 i matcher till Skellefteå som har skaffat sig ett guldläge inför måndagens femte finalmatch, som spelas uppe i norr.

Skellefteå har alltså matchboll och kan säkra SM-guldet vid vinst på måndag.

– Vi har fördelen. Det gäller att vi spelar så bra som vi kan. Vi ska hålla upp som vi ska och bara fortsätta spela som vi har gjort.

Det sägs oftast att den fjärde vinsten är den svåraste – men backlöftet menar att Skellefteå ska kunna slå in matchbollen direkt på första försökt.

– Det är vad de säger. Jag hoppas att vi också kan göra det. Som sagt, det är 3-1 men det är små marginaler. Jag hoppas att vi kan ha marginalerna på vår sida den här gången, avslutar Anton Olsson.

