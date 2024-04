ANNONS

Alex Vlasic första hela säsong i NHL blev en succé.

Nu kommer uppgifter om att 22-åringen skrivit på ett sexårskontrakt med Chicago.

Inte många kliver in i ett första backar under sin första hela NHL-säsong. Ännu färre gör det vid 22 års ålder. Nu ser Alex Vlasic, som gjort just detta, ut att ha belönats med ett långt kontrakt av Chicago Blackhawks.

The Athletics Scott Powers skriver nämligen att den 198 centimeter långa backen kommit överens med NHL-klubben om ett sexårskontrakt med ett årligt värde på 4,6 miljoner dollar.

Den unge amerikanen valdes av Blackhawks i andra rundan av NHL-draften 2019 och tog sedan vägen via Boston University innan han klev in i NHL. Denna säsong slutade han på 16 poäng på 76 matcher och matchades flitigt mot motståndarnas starkaste kedjor, tillsammans med sin backpartner Seth Jones.

BREAKING: Alex Vlasic signs extension with Blackhawks https://t.co/nnwJl6bBah — Scott Powers (@ByScottPowers) April 25, 2024

TV: Mathias Bromé om att uppfylla NHL-drömmen