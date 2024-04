ANNONS

Johan Fransson fortsätter att jobba inom damhockeyn efter året i Falu IF.

Världsmästaren har nu presenterats som ny huvudtränare i Färjestad.

– Han kommer att bli en bra tillgång för vårt lag, säger sportchefen Emma Murén på klubbens hemsida.

– Jag är inte jättepåläst på damhockeyn, men jag vet att det kommer bli väldigt kul. Det var nog också vad som lockade mig.

Det var Johan Franssons ord till hockeysverige.se i juli förra året, då han blivit klar för sitt första tränaruppdrag sedan spelarkarriärens slut. Nu står det klart att resan som började i Falu IF fortsätter i Färjestads damlag.

– Intresset växte ganska omgående efter de första samtalen jag hade med Färjestad. Att få frågan från en så stor klubb, som gör den satsningen de gör på damsidan, var smickrande. Sen har det varit lite funderande fram och tillbaka, men magkänslan var rätt från början. Jag är jättetaggad över att få dra igång, säger han på klubbens hemsida.

“Både person och tränare är helt rätt för oss”

Under Franssons ledning tog sig Falu IF hela vägen till en semifinal i SDHL-kvalet under 2023/24. Väl där föll man till slut mot Skellefteå som senare säkrade platsen i den högsta serien.

– En stor fördel nu är att han kommer att jobba med det på heltid vilket gör att förutsättningarna till utveckling blir större. Sedan kommer han in med en väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär. Att få in en högre tävlingsmentalitet tror jag är jätteviktigt för att ta nästa steg. Vi har haft en bra dialog från första stund, och jag känner att både person och tränare är helt rätt för oss, säger sportchefen Emma Murén.

