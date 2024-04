USA får in några fina förstärkningar till hockey-VM i Tjeckien. På onsdagen presenterades spelarna som ska utgöra kärnan i laget. Där sticker spelare som Johnny Gaudreau, Dylan Larkin, Trevor Zegras och Brady Tkachuk ut.

Tre Kronor har fått in flera namnkunnig spelare till hockey-VM i Prag och Ostrava nästa månad. Det är man inte ensamma om.

Under onsdagen presenterade USA Hockey de 15 NHL-spelare som ska utgöra kärnan i det amerikanska VM-laget. Bland dem märks finns flera stjärnspelare.

På backsidan sticker Zach Werenski, Columbus Blue Jackets, Seth Jones, Chicago Blackhawks, och Jake Sanderson, Ottawa Senators ut. Framåt finns det också flera tunga namn. Inte minst Ottawa Senators respektive Detroit Wed Wings lagkaptener Brady Tkachuk och Dylan Larkin, men även Columbus Johnny Gaudreau, Anaheim Ducks Trevor Zegras och Minnesota Wilds Matthew Boldy.

Den enda målvakten man hittills lyckats tillskansa sig är Detroits Alex Lyon.

