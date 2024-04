ANNONS

Lindy Ruff är tillbaka i Buffalo Sabres. På måndagen meddelade general managern Kevyn Adams att veterancoachen tar över på tränarbänken efter sparkade Don Granato.

– Det här laget är redo att ta nästa steg, säger Ruff.

Buffalo Sabres förväntades ta ett steg mot slutspel den här säsongen. I stället klev laget bakåt och missade slutspel för 13:e säsongen i följd. Det fick konsekvensen att coachen Don Granato entledigades från sin position när grundserien var över.

Det tog nu inte lång tid för Rasmus Dahlins klubb att hitta en ersättare. En välbekant sådan.

Nygammal coach för Sabres blir nämligen Lindy Ruff.

64-åringen, som fick sparken av New Jersey Devils under säsongen, coachade i Buffalo mellan 1997 och 2013. Då var han bland annat med om att leda laget till Stanley Cup-finalen man förlorade mot Dallas Stars 1999.

Lindy Ruff - vinstrikast i Buffalo Sabres historia

Han håller de flesta interna rekord för en coach i Sabres historia, såsom flest matcher (1 165), grundseriesegrar (571) och slutspelsmatcher (101).

– Jag är otroligt tacksam för den här möjligheten, sade Lindy Ruff under en pressträff på måndagen. Det här laget är redo att ta nästa steg. Jg är ödmjuk inför uppgiften att hjälpa det här laget att börja vinna.

Sedan han fick sparken av Sabres 2013 har Lindy Ruff hunnit coacha Dallas Stars och senast New Jersey Devils. Han hade även en period då han var assisterande coach i New York Rangers under tre säsonger (2017-2020).

Totalt har Lindy Ruff gjort 1 774 matcher och vunnit 864 matcher som head coach i NHL under 23 säsonger. Bara fyra tränare har gjort och vunnit fler matcher i ligans historia.

På meritlistan har han en Jack Adams Award som NHL:s bästa coach från 2006. Han har även varit med om att vinna två OS-guld och två VM-silver som en del av Kanadas landslagsledning.

