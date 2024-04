ANNONS

Det är återigen en målsnål match mellan Rögle och Skellefteå. Men i den andra perioden tände det till efter en tuff tackling på Skellefteås stjärna Jonathan Pudas – något som lämnades ostraffat.

– Jag tror att det är själva smällen i sargen som gör att Pudas skadar sig, säger Sanny Lindström i sändningen.

Det var i den andra perioden som Daniel Zaar satte in en hård tackling mot Jonathan Pudas. Backstjärnan ramlade till isen och for även in i sargen och låg kvar med smärtor.

Skellefteålägret ville ha det till en huvudtackling och det väckte stora situationer i arenan när domarna valde att inte bestraffa Zaar för tacklingen.

– Jag tror att det är själva smällen i sargen som gör att Pudas skadar sig. Jag hoppas för Pudas och för Skellefteå att det är okej med honom, säger Sanny Lindström i sändningen.

Samtidigt som repriserna vevades i arenan blev stämningen allt mer bitsk. Där Robert Ohlsson, huvudtränare i Skellefteå, också var märkbart upprörd.

“Solklar tackling mot huvudet”

Jonathan Pudas, som nyligen kom tillbaka från skadan, gick rakt ut i omklädningsrummet och har i skrivande stund inte återvänt till isen.

– Jag tycker att den träffar upp mot kroppen och då blir en del av smällen mot huvudet. Jag tycker dock inte att den initiala smällen är mot huvudet, säger Lindström om tacklingen.

Lite senare under perioden gav assisterande tränaren Pierre Johnsson sin bild av smällen.

– Det man ser på bilderna är en solklar tackling mot huvudet. Det är en solklar femma. Han sitter inte på bänken i alla fall. Jag tycker den är ful.

Matchen pågår och står 0-0 efter 35 spelade minuter!

