Helmer Styf blir kvar i HockeyEttan.

Efter det avslutade kvalet presenteras 19-åringen av Västervik.

– Helmer är en spelartyp som jag verkligen gillar, säger sportchefen Victor Öhman på klubbens hemsida.

I slutet av mars meddelade MoDo att flertalet spelare med utgående kontrakt skulle lämna. Med bland dessa fanns deras storlöfte, Helmer Styf, som så sent som förra säsongen fick spela i hockeyallsvenskan. Nu har den 19-årige centern gjort klart med en ny klubb.

– Det är en allround spelare som är rivig och kan spela tufft samtidigt som han kan göra poäng. Han kommer bli en viktig pusselbit i vårt lag! Det är en relativt ung kille som vill bli bättre varje dag och som har en grym inställning. Vi tror han kommer kunna ta sina steg och utvecklas mycket här i vår miljö. Det ska bli väldigt kul att se honom i den rödblåa tröjan nästa säsong, säger Västerviks sportchef Victor Öhman på klubbens hemsida.

Västervik som förbereder sig för en säsong i Hockeyettan efter det förlorade allsvenska kvalet mot Östersund, får in en talang som dundrat in poäng i juniorserierna, men även spelat i både hockeyallsvenskan och hockeyettan. Under slutskedet på säsongen 23/24 fanns han nämligen med i Piteås lag som slogs om en plats i allsvenskan i kvalserien. Dessförinnan har han representerat Sverige på flera landslagsnivåer.

Kontraktet med Västervik är skrivet över kommande säsong.

