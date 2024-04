ANNONS

Rögles supersvit i slutspelet är slut.

Skellefteå vinner den första SM-finalen med 1-0 efter att Linus Lindström gjort matchens enda mål.

– Nu har vi spräckt deras bubbla så nu fortsätter vi bara att gå, säger hjälten till TV4 efter vinsten.

Under lördagseftermiddagen inleddes slutligen SM-finalen på herrsidan mellan Skellefteå AIK och Rögle BK. Skellefteå som blev finalklara så sent som i torsdags efter att ha slagit ut Frölunda med 4-3 i matcher – och Rögle som svepte Växjö med 4-0 i matcher för att gå vidare.

Rögle kom in till eftermiddagens match med tio raka vinster i SM-slutspelet då de fortfarande inte förlorat och Skellefteå skulle behöva bryta den sviten för att ta ledningen i finalserien.

Det var då också bortalaget från Skåne som inledde matchen bäst och det dröjde länge innan Skellefteå ens fick sitt första skott på mål. Men Rögle hade sedan ett misslyckat powerplay halvvägs in i perioden vilket ledde till att Skellefteå växte in i matchen och tog över mer mot slutet.

Men mål blev det inte.

– Vi börjar väldigt bra första minuterna. Vi spelar enkelt, snabbt och sätter press på deras backar. Sedan måste vi få igenom skottet lite bättre, säger Rögles lagkapten Anton Bengtsson till TV4.

Skellefteåtalangen nära att göra självmål – i tom kasse

Till den andra perioden saknades plötsligt Röglestjärnan Dennis Everberg som hade problem med sina skridskor och han missade då mer än första halvan av perioden.

Mot slutet av mittperioden så fick Skellefteå spela powerplay för första gången och tog ut målvakten för en extra anfallare under den avvaktande utvisningen. Då var backen Elias Salomonsson nära att göra självmål i tom kasse TVÅ gånger men missade målet första gången och räddades av en lagkamrat andra gången.

Pucken gick dock inte in och det var fortsatt 0-0 efter två perioders hockey.

– Det var ett litet hjärnsläpp där men det var tur att den inte gick in. Pulsen var hög, jag höll ju på att göra det två gånger där också men det är bara att glömma. De andra skrattade mest åt mig, säger Salomonsson i pausen.

Linus Lindström hjälte för Skellefteå

I den tredje perioden blev det sedan jämnt där spelet böljade fram och tillbaka med chanser åt båda hållen. Men målvakterna Linus Söderström i Skellefteå och Christoffer Rifalk i Rögle höll tätt och det var fortsatt mållöst i finalen.

Men med bara drygt fyra minuter kvar att spela så bröt Skellefteå dödläget. Arvid Lundberg sköt ett skott från blålinjen och Linus Lindström höll sig då framme för att styra pucken som dock stannade på vägen. Lindström plockade då upp pucken igen och sköt in returen via ribban och in för 1-0 till Skellefteå precis i slutet av matchen.

Skellefteå spräcker nollan med fyra minuter kvar av matchen 🔥 pic.twitter.com/xedzf57Slv — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 20, 2024

Rögle blev då tvungna att jaga för en kvittering och hålla sin segersvit vid liv i slutspelet. Men Skellefteå försvarade sig riktigt skickligt och stänga ner Rögle som knappt kom till ett enda läge under matchens sista minuter.

Skellefteå höll undan och kunde vinna med 1-0 för att också ta ledningen i finalserien med 1-0 i matcher.

– Det var kul, alltid skönt att vinna första, säger hjälten Lindström till TV4 och fortsätter:

– Det finns ingen bättre känsla. Det var riktigt skönt att se den gå in precis i slutet så att vi vinner matchen. Det var riktigt härligt.

Rögle har då förlorat för första gången i årets SM-slutspel och deras svit stannar på tio raka vinster vilket är den näst längsta sviten någonsin i SM-slutspelet. Nästa match lagen emellan spelas i Skellefteå igen på måndag kväll.

Skellefteå – Rögle 1–0 (0-0,0-0,1-0)

Skellefteå: Linus Lindström.

Rögle: –

Skellefteå leder serien med 1-0 i matcher.

