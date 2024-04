Skellefteå ser ut att få dra nytta av Axel Sandin Pellikkas tjänster i ytterligare en säsong. På en presskonferens berättar Detroits general manager Steve Yzerman att planen är att Salming Trophy-vinnaren ska stanna i Sverige en säsong till.

Redan i höstas berättade Axel Sandin Pellikkas agent Claes Elefalk för NSD att planen för backtalangen var att han skulle bli kvar i Skellefteå ytterligare en säsong efter denna. På en presskonferens under fredagskvällen, svensk tid, hade Detroit Red Wings general manager Steve Yzerman samma budskap.

Yzerman berättade då att Sandin Pellikka förväntas vara kvar i Sverige nästa säsong, även om klubben och stortalangen ännu inte haft formella samtal kring det i detta nu.

Förutom att Skellefteå får behålla storlöftet i ytterligare en säsong innebär det också att sannolikheten är stor att 19-åringen för göra sitt tredje, och sista, JVM med Juniorkronorna nästa säsong. Vid spel i Nordamerika behöver NHL-klubbarna inte släppa sina talanger till turneringen, medan klubbarna i Sverige har avtal med Svenska Ishockeyförbundet att släppa sina spelare till internationella turneringar under landslagsdatum.

Axel Sandin Pellikka har den här säsongen noterats för tolv mål och totalt 24 poäng på 50 matcher för Skellefteå, slutspel inkluderat. I början av april prisades 19-åringen med Salming Trophy som säsongens främste svenskfödde back i SHL eller SDHL.

Yzerman expects Sandin Pellikka to stay in Sweden another year, though haven’t had that conversation officially yet