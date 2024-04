ANNONS

Fyra säsonger i Leksand ska bli åtta för Matt Caito.

Efter förlängningen öppnar den 30-årige nyckelbacken upp om…

Kontraktet: “Ville stanna så länge som möjligt”

Säsongen och uttåget: “Vi avslutade fantastiskt”

Hellkvists påverkan: “Det var tufft att se hur han mådde”

Siktet på SM-guldet: “En besvikelse om vi inte lyckas”

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Medan Anton Lindholm och Olle Alsing valt att lämna Leksand tog offensive backen Matt Caito och skrev på ett kontrakt gällande fyra år. Det innebär att när kontraktet med Leksand gått ut har 30-åringen från Kalifornien spelat åtta säsonger i dalaklubben.



– Det var en kombination av att jag ville stanna och att jag vet från mina fyra år jag varit här att utvecklingen det här laget haft har varit otrolig och att vi byggt en stark grupp, säger Matt Caito då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Tegera Arena.

– Allt det här gjorde att jag ville stanna i Leksand så länge som det var möjligt, så långt kontrakt som Leksand kunde ge mig.

– Det var anledningen till att vi skrev på fyra år, men också för laget, killarna, coacherna vi har men såklart också fansen. Du vill inte lämna det här om du får chansen att stanna.



Vilka förväntningar har du på dina fyra kommande år i klubben?

– Framför allt visade den senaste säsongen på vilken potential det finns i den här gruppen. Under närmaste fyra åren skulle jag älska att gå för att vinna SM-guld. Jag tror det finns allas tankar framåt.

– Jag skulle inte säga att varje säsong skulle bli en besvikelse om vi inte lyckas med det, men jag tycker vi ska fortsätta jobba mot att ta nästa steg mot SM-guldet. Semifinal är nästa steg och sedan fortsätta mot finalserien.

Matt Caito. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Matt Caito trivs inte bara med laget utan även med att bo i Leksand som trots är en ganska liten ort. Han gillar också intresset för hockeyn som är här och att folk är engagerade.



– Folk brukar stoppa mig och säga ”good luck tonight” eller ”three points tonight”, säger Matt Caito med ett skratt och fortsätter:

– Det är en ganska cool känsla. Visst är Leksand en liten stad och ganska stor skillnad mot där jag växte upp, vilket var en större stad med mer mycket folk.

– Det är ändå coolt att se hur det är här en matchdag jämfört med en vanlig dag. En matchdag är det som hela Leksand sluter upp till matchen.



Spelarna är också nära varandra som både lagkamrater och nära vänner menar Matt Caito.



– Ja, jag tycker vi alla är väldigt nära och umgås med varandra, vilket jag tycker är bra. Vi åkte på en gemensam resa i slutet för att prata om allt kul vi haft tillsammans under säsongen. Den resan visade på vilken tajt grupp vi är.

“Vi avslutade säsongen fantastiskt”

Säsongen för Leksand innehöll både höga berg och djupa dalar. Avslutet var trots allt starkt. Laget slutade femma i serien, men åkte ut mot Frölunda i en tuff serie med sju matcher.



– I början av säsongen satt jag på läktaren och kunde se därifrån att vi fortfarande hade en del saker att förbättra.

– När jag kom in började vi hitta rätt steg framåt. Det här var vid match, tio, elva eller tolv. Det var då vi kom fram till hur vi skulle spela. Sedan förlorade vi en del och hade det tufft. Nu är det inte någon ursäkt när man spelar i den här ligan, men vi kunde förlora sex, sju matcher i rad.

– Riktiga testet för laget var hur vi kunde svara efter vi förlorat dom matcherna. Vi avslutade säsongen fantastiskt. Vi vände på allt och tog oss till topp sex för att sedan gå till match sju.

– I match sju kan allt hända. Ingen vet vad som ska hända. När du förlorar kan du knappt tro det är sant, men det är verkligheten när du spelar ett playoff.



Hur upplevde du att spela kvartsfinalserien mot Frölunda?

– Det var otroligt…, Matt Caito tystnar, tittar mot läktaren där Leksands fans brukar stå och spricker upp i ett leende innan han fortsätter:

– Min pappa kom hit för att se matcherna och han sa att det här var otroligt. När vi var i Göteborg kom det över 12 000 åskådare. Här var det utsålt och helt galet.

– Första säsongen jag var här var vi också i kvartsfinal, men då var det Covid och inte många här, men nu kunde jag njuta av hur det var här den här säsongen.

Matt Caito jublar efter 2-1 målet under kvartsfinal sex mot Frölunda. Foto: Bildbyrån.

Har du upplevt något liknande i USA eller Kanada?

– När jag och min pappa såg ”The Ducks” (Anaheim) vinna Stanley Cup… Då var det såklart fantastiskt att uppleva när 18-20 000 hyllade laget.

– Atmosfären och ljudnivån här är något helt annat. Högt ljud non stopp, hela tiden. Det tror jag är skillnaden mellan hur det är där borta jämfört med här.

“Jag ser fram emot att träffa Björn varje dag”

Under säsongen blev lagets tränare, Björn Hellkvist, under en period sämre i sin sjukdomsbild. Något som även påverkade Matt Caito och laget emotionellt.



– Det var tufft. Vi alla älskar Björn och jag har varit med honom här under fyra år. Jag tyckte det var tufft att se hur han mådde vid tiden då han var tvungen att lämna laget.

– Lyckligtvis mådde han mycket bättre då vi fick träffa honom senare under säsongen. Det som också gjorde det tufft var att hans passion är hockey och älskar matcherna. Då var det tufft att se honom kliva åt sidan då han mådde som han mådde.



Matt Caito upplevde däremot inte att det blev en speciellt stor skillnad då "Challe" Berglund, Mikael Karlberg och David Printz fick leda laget resten av säsongen.



– Det är vad alla frågar om, men för oss var det bara att fortsätta som vi gjort. Coacher är bra på att peka i vilken riktning vi ska gå och allt sådant, men har du en bra grupp kan den överleva under upp och nergångar under säsongen eller om coachen måste lämna då han inte mår bra. Det var samtidigt en bra test för hur vår grupp är i omklädningsrummet.

Matt Caito och Björn Hellkvist 2021. Foto: Bildbyrån.

Till kommande säsong talar det mesta för att Björn Hellkvist är tillbaka som coach för Leksand.– Jag har bara sett rubrikerna och inte läst mycket mer än så om det. Jag ser fram emot att träffa Björn varje dag så det känns i så fall bra.– Vi tog det till match sju i kvartsfinalen så inget sämre än det. Det är den attityden vi måste ha.– Att sedan använda smärta vi kände efter match sju till att motivera oss att träna hårdare den här sommaren så vi kan ta oss minst till semifinal.– Jag kommer ihåg den mycket väl och det galnaste jag någonsin sett. Att en så liten ort kan få hit 40 000 människor på ett fält nedanför en slutning…– Det roligaste var att se när man skulle resa stången. Dessutom hade några lagkamrater och vänner lite gott att dricka. Samtidigt sken solen dygnet runt. Det är den bästa sol jag någonsin fått uppleva, avslutar Matt Caito med ett skratt.





