ANNONS

Brynäs är två vinster från att säkra SHL-avancemang.

Det blir 2-1 i den andra finalmatchen mot Djurgården efter att lagen gjort varsitt självmål – och Brynäs leder nu serien med 2-0 i matcher.

Det slutade 6-2 till Brynäs i den första finalmatchen och under fredagskvällen var Djurgården då ute efter revansch i hopp om att kunna kvittera finalserien.

Men så blev det inte utan Brynäs vinner för andra finalmatchen i rad. Den här gången blev det 2-1 och Brynäs leder nu med 2-0 i matcher inför att serien vänder ner till Stockholm.

Det blev en intensiv start på matchen där Brynäs lagkapten Johan Larsson hade öppet mål redan efter 20 sekunder men missade pucken. Det delades ut fler smällar än i första matchen och Djurgården har kommit ut bättre jämfört med första matchen då det stod 3-0 till Brynäs redan efter sju minuter.

Båda lagen hade flera chanser med bland annat dubbla ramträffar vardera i första perioden men ingen av målvakterna överlistades utan ställningen var fortsatt 0-0 efter 20 minuters spel.

– Det är en ganska jämn period som svänger lite fram och tillbaka. Vi kanske behöver hålla i pucken lite bättre i anfallszon. Jag måste träffa mål bättre, det är väl det, säger BIF-kaptenen Larsson till TV4 i pausen.

Självmål gav Djurgården ledningen

I den andra perioden så kom Brynäs ut starkt och skapade lägen för att ta ledningen men DIF-målvakten Viktor Andrén höll tätt och det ledde till att Djurgården kunde växa in i perioden.

Det ledde också till att bortalaget kunde ta ledningen på ett slumpartat sätt. Djurgården vann pucken i offensiv zon och lagkaptenen Marcus Krüger åkte sedan i sarghörnet och spelade in pucken framför mål. Då styrdes pucken in bakom Brynäsmålvakten Damian Clara via backen Simon Bertilsson.

Självmål sätter Djurgården i ledning! 👇 pic.twitter.com/fd8bS2YtwC — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 19, 2024

Ett självmål gav alltså Djurgården ledningen i matchen och det blev också det enda målet för 0-1 efter två perioders spel.

– Jag försökte bara passa till Olle (Liss) och så tar den på något och går in. Det är skönt, det spelar ingen roll hur målen ser ut nu eller vem som gör det, säger Krüger till TV4 och fortsätter:

– Vi reder ut första delen av perioden och sedan växer vi in i det och kommer igång med vår forecheck och får målet där. Det är bara att fortsätta så.

Karlis Cukste oväntad hjälte – med sitt första mål

Under starten av den tredje perioden så fick Djurgården ett tidigt powerplay men skapade ingenting utan Brynäs kunde enkelt döda av utvisningen och även samla kraft.

Strax efter att utvisningen var slut så kunde Brynäs etablera spel i anfallszon och tog även ledningen då Tyler Kelleher höll sig framme och slog in en retur för 1-1. Kelleher fullbordade ett hattrick i den första finalen och klev nu fram igen med sitt sjunde mål i slutspelet.

Två minuter senare hade Brynäs också vänt på matchen. Den lettiske backen Karlis Cukste gjorde inte ett enda mål i grundserien och var mållös på 59 matcher sedan han värvades till Brynäs. Men nu var det han som gjorde 2-1 – med viss hjälp.

Cukste var i en duell vid sargen i offensiv zon och lade sedan in en fösarpuck mot DIF-målet. Pucken touchar då lätt vid backen Calle Odelius klubblad och glider in under målvakten Andrén för 2-1. Det var då även 1-1 i slumpmål som styrts in via en egen back.

Det är mål igen! Brynäs har vänt matchen när pucken styrs in via egen spelare 👀 pic.twitter.com/egPrQg4TRX — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 19, 2024

Djurgården inledde sedan sin jakt på att kvittera till 2-2 i hopp om att kunna ta matchen till förlängning. Men det blev aldrig något kvitteringsmål utan Brynäs kunde hålla undan för att vinna matchen med 2-1.

Brynäs har nu skaffat sig en 2-0-ledning genom att vinna båda sina hemmamatcher för att starta finalserien. De har alltså en stor fördel inför att serien vänder ner till Stockholm.

Brynäs – Djurgården 2–1 (0-0,0-1,2-0)

Brynäs: Tyler Kelleher, Karlis Cukste.

Djurgården: Marcus Krüger.

Brynäs leder serien med 2-0 i matcher.

TV: Senaste nytt om Landeskogs status