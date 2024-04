ANNONS

Victor Hedman och Steven Stamkos har spelat 15 säsonger tillsammans i Tampa Bay.

Med ett utgående kontrakt på den sistnämnda och ett knepigt lönetak är det frågan om årets slutspel är det sista de gör tillsammans.

– Jag tror att det kommer lösa sig och att han kommer att stanna här resten av sin karriär, säger Hedman till Hockeysverige.se.

Tampa Bay är återigen klara för slutspel. Där kärnspelarna från svunna mästartider är kvar. Nikita Kutjerov, Andrej Vasiljevskij, Brayden Point, Steven Stamkos och Victor Hedman är fortfarande loket som drar laget framåt, och där man nu går för en ny Stanley Cup.

De fyra senaste åren har Tampa spelat tre finaler och vunnit två Stanley Cups. Men förra året åkte man ut redan i förstarundan mot Toronto, men enligt Victor Hedman var det inte slutet på någon era.

– Absolut inte. Vi är fortfarande ett fantastiskt bra lag. Det känns som att vi spelade bättre mot Toronto i fjol än vad vi gjorde året innan när vi åkte ut. Det var egentligen bra för oss att få en lite längre sommar och bygga upp kroppen på ett bättre sätt än tidigare år, säger backstjärnan.

Hedman har själv stått för en fantastisk säsong där han inför säsongens sista grundseriematch står noterad för 76 poäng på 78 matcher. En säsong som de facto är hans näst bästa i karriären efter de 85 poäng han mäktade med säsongen 21/22.

Hur skulle du själv beskriva din säsong?

– Jag har kommit tillbaka på den nivå där jag hör hemma. Efter ett nereår förra året är jag tillbaka och det känns som att jag har ännu mer i mig. Det känns bra inför slutspelet.

“Vi vet inget annat än att spela här”

Men samtidigt som kärngänget är intakt är det inte utan frågetecken.

Kaptenen Steven Stamkos sitter nämligen på ett utgående kontrakt. Och med ett lönetak som pressar allt mer är det långt ifrån säkert att stjärnan blir kvar i klubben. Det skulle i sådana fall bli första gången i NHL-karriären som Victor Hedman får spela utan Stamkos.

Foto: Alamy. Radarparet.

Victor, hur ser du på att det här kan vara det sista gör tillsammans?

– Det är en situation som jag tycker att Steven har hanterat fantastiskt bra. Jag menar han har 40 kassar och över 80 poäng. Det är inte lätt att gå in i ett sista år och inte vara medveten om vad som händer i framtiden. Han ska ha all kredd för hur han varit som kapten och lagkamrat under den här tiden. Samtidigt vet man att det är tufft, vi vet inget annat än att spela här, säger svensken och fortsätter:

– Vi får vänta till efter slutspelet och inte dra några förhastade slutsatser. Men jag tror att det kommer lösa sig och att han kommer att stanna här resten av sin karriär.

“Vi har inte pratat om kontrakt”

Victor Hedman och Steven Stamkos har som sagt varit med om det mesta tillsammans under sina karriärer. Där det nu väntar ett derby mot Florida är det inte helt fel att säga att duon kommer att behöva spela en huvudroll om man ska ta sig förbi sin lokalrival.

Kan den här situationen bli en extra tändvätska för er?

– Om vi behöver det kan vi absolut hitta allt och lite till för att använda som tändvätska. Men vi är bara sjukt stolta över vad vårt lag har åstadkommit i år och hur vi har tagit tag i det efter jul och satt oss i den här situationen, och just där är vårt fokus.

Men något ytterligare fokus har man inte lagt på den ovissa kontraktssituationen.

– Vi har inte pratat om kontrakt eller någonting efter kommentarerna som var i början av säsongen från Tampas och Stevens håll. Sedan la vi det åt sidan och fokuserade på att ta oss till slutspel och nu har vi gjort det.

Stanley Cup-slutspelet börjar på lördag, men det återstår att se exakt när Tampa Bay och Florida har sin första.

TV: Filip Forsbergs alla 48 mål från säsongen