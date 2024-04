Juniorkronorna förlorar premiären – föll mot Finland

ANNONS

Magnus Hävelid provar ett gäng nya 05:or inför JVM nästa år. I premiären i femnationers-turneringen förlorade Sverige mot Finland med 2-1 efter övertid.

Juniorkronorna laddar om efter en tyngre samling där man efter JVM förlorade tre av fyra matcher. Nu är Magnus Hävelid iväg till Slovakien med ett gäng 05:or som konkurrerar om en plats i JVM nästa säsong.

I premiärmatchen mot Finland blev det då en jämn drabbning.

Det dröjde till den andra perioden innan finnarna tog ledningen. I powerplay spräckte de Melker Thelin, som annars gjorde en väldigt bra match, nolla.

I den tredje perioden hittade Sverige kvitteringen när Luleås David Granberg passade in i slottet och via en back gick pucken i mål. Något mer kom sedan inte under ordinarie tid.

Melker Thelin orkade inte hålla emot

Istället väntade en förlängning där Finland vaskade fram ett par fina chanser att avgöra, men där Melker Thelin återigen stängde till. Fram till att Jesse Nurmi avgjorde med en vacker soloprestation.

För Sverige väntar nu chans till revansch på fredag när man möter Schweiz. Sedan väntar två ytterligare matcher under lördag och söndag mot Tjeckien respektive Slovakien.

