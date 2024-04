ANNONS

New York Islanders har säkrat sin plats i vårens Stanley Cup-slutspel. Detta efter en 4–1-seger borta mot New Jersey Devils under natten till tisdag.

– Alla ville det, säger tränaren Patrick Roy till NHL.com.

I och med nattens 4–1-seger borta mot New Jersey Devils bokade New York Islanders sin plats till vårens Stanley Cup-slutspel. Long Island-laget har nu skrapat ihop 92 poäng på 81 matcher, vilket gör att laget kommer att sluta på en tredjeplats i Metropolitan Division.

Detta efter att laget vunnit sju av de senaste åtta matcherna.

– Alla ville detta, så var det bara. Killarna var fokuserade och vi gjorde en bra match. Vi gav dem inte mycket och när vi väl gjorde det så var (Semjon) Varlamov väldigt bra för oss, säger tränaren Patrick Roy till NHL.com.

New York Islanders ställs mot Carolina Hurricanes i första rundan

Redan nu står det klart att Islanders kommer att ställas mot Carolina Hurricanes i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet.

– Det har gått lite upp och ner, men de senaste veckorna har vi satt oss i en position när allt legat i våra händer. Vi fick ihop några fina veckor och tog oss till slutspel. Jag tror att alla i den här gruppen tror på det vi har här och vad vi är kapabla till att göra, säger Islanders forward Brock Nelson.

Pierre Engvall stod för två passningspoäng i nattens segermatch och har nu noterats för 28 poäng (10+18) på 74 matcher för Islanders den här säsongen.

New Jersey Devils, å sin sida, är sedan en tid tillbaka borträknade från slutspelsracet.

– Enbart talang kommer inte att ta oss till slutspel. Ibland spelar vi lite omoget och vi försöker spela lite för fint, säger Devils svenske stjärnforward Jesper Bratt.

New Jersey Devils – New York Islanders 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

New Jersey: Timo Meier (28).

New York: Jean-Gabriel Pageau (11), Kyle Palmieri (29), Brock Nelson (33), Kyle MacLean (4).

