Gavin McKenna är Kanadas nästa stora stjärnskott. Nu kommer 16-åringen att representera landet vid U18-VM.

Det finns ingen som har gjort fler poäng i WHL under sin draft -2 -säsong (två säsonger innan man är tillgänglig i NHL-draften) än Gavin McKenna. Forwarden dominerade totalt i ligan och sköt 97 poäng på 61 matcher.

För att jämföra gjorde Connor Bedard 100 poäng på 62 matcher under sin draft -1 -säsong (den innan blev förstörd av pandemin).

Nu är McKenna också uttagen till U18-VM. När Kanada släppte den första versionen av sin VM-trupp (man håller ett gäng platser öppna tills nästa slutspelsrunda är avgjord), fanns 16-åringen med.

