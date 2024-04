De skriver NHL-kontrakt en i taget efter att NCAA-säsongen tagit slut. Nu är det Cutter Gauthiers tur att skriva på för Anaheim Ducks.

Cutter Gauthier blev utsedd till JVM i Göteborgs bästa forward och gjorde 38 mål på 41 matcher i NCAA den här säsongen. Nu ska superlöftet ta sig in i NHL.

Efter att säsongen med Boston College tog slut förra veckan har 20-åringen nu bestämt sig för att lämna collegelivet för att bli proffs i NHL. Den Skellefteå-födda spelaren har nämligen skrivit på ett tre år långt rookiekontrakt med Anaheim Ducks.

Cutter is a Duck!



We have signed forward Cutter Gauthier to a three-year entry-level contract.#FlyTogether | @EandELaw https://t.co/rZCXGkXTCG