Är TV-pucken positivt eller skadligt för den yngre generationen hockeyspelare? I podcasten “Hockeysverige möter” ger Växjö Lakers lagkapten Joel Persson sitt tydliga svar på frågan. Han blev själv inte uttagen i Skånes TV-pucklag som tonåring och känner att det faktiskt gynnat hans egen karriär på ett positivt sätt.

– Är du tillräckligt bra kommer du att komma fram, och det är det som har varit min drivkraft hela tiden. Är jag tillräckligt bra kommer någon att hitta mig, säger Joel Persson.

Podcasten “Hockeysverige möter” är tillbaka med ett nytt avsnitt. Den här gången har Mårthen Bergman besökt Växjö för ett samtal med Lakers lagkapten Joel Persson.

Backstjärnans väg till rampljuset är lika ovanlig som väldokumenterad. Han tog klivet från Hockeyettan direkt till SHL när han lämnade Kristianstad IK för Växjö 2017 och blev omedelbart en nyckelspelare för kronobergslaget. Inom loppet av knappa sju år har han vunnit tre SM-guld och har hunnit testa på spel i NHL med Edmonton Oilers så väl som landslagsspel med Tre Kronor.

Trots att han tagit en udda och på många sätt annorlunda väg till sin nuvarande status som en av SHL:s allra bästa backar, tycker han sig ha fått en mer hälsosam resa till framgången. En resa utan hets och stress.

Under intervjun kommer Joel Persson in på TV-pucken, en turnering som han själv aldrig blev uttagen till som 15-åring. Däremot såg han själv hur andra for illa i processen.

Joel Persson togs inte ut i TV-pucken

– Jag tror själv att TV-pucken har fler nackdelar än fördelar, menar han. Det är mycket politik redan i den där åldern kring vilka som ska vara med, och all hets det framkallar från föräldrar och barn mår dåligt och föräldrar mår dåligt. Personligen kan jag inte se fördelen med TV-pucken.

Han menar att det görs för mycket av vilka som är bra i tidigare tonåren.

– Det spelar absolut ingen roll vilka som är bra när man är 14-15 år. 90 procent av de som spelar i NHL kanske spelade TV-pucken, men de hade varit bra ändå. Jag vet inte vad vi tjänar på att ha den här hetsen och intagningar till hockeygymnasier och allt vad det är.

Han påminner också om att spelarna fortfarande är barn i den här åldern.

– Det viktigaste för barn är att ha kul, brinna för det man gör och verkligen tycka att det ska vara roligt. Är du sedan tillräckligt bra kommer du att komma fram, och det är det som har varit min drivkraft hela tiden i de här åren mellan 16, 17 till 23. Är jag tillräckligt bra kommer någon att hitta mig, säger Joel Person.

Hela podcasten, som är skapad av Mårthen Bergman och Med Vän för Hockeysverige.se, SvenskaFans.com och Rekatochklart.com, finns på Spotify liksom tidigare intervjuer med Linus Omark, Carl Klingberg, Lucas Elvenes och Mathias Bromé.





