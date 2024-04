ANNONS

Den 14 juli går startskottet för sommarens galnaste - och viktigaste - resa. Från och med då ska den tidigare HockeyEttan-målvakten Oliver Eriksson åka inlines mellan Kiruna och Ystad, för att samla in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse.

– 1998 åkte pappa inlines genom Sverige för att samla in pengar till en annan stiftelse. Då var Börje med och supportade projektet. Därför känns det kul att få göra det här, säger han till hockeysverige.se.

Hur många av er läsare skulle ge sig på att åka inline mellan Kiruna och Ystad, upp med en hand?

Det är den resan som den tidigare målvakten, Oliver Eriksson från Avesta, har bestämt sig för att genomföra. Det för att samla in pengar till ALS-forskningen och då främst till Börje Salmings ALS-stiftelse. 28-årige Eriksson spelade 100 HockeyEttan-matcher under karriären, för Arboga, Halmstad, Borlänge, Linden och Surahammar.

– Jag träffade aldrig Börje personligen, men han var väldigt stor inom hockeyn. Även fast han spelade hockey långt innan jag spelade har jag alltid haft honom som en stor förebild, berättar Oliver Eriksson då hockeysverige.se träffar honom och Nicklas Lidström på ett café i centrala Stockholm för en intervju om det här galna och samtidigt både fantastiska och varma projektet.

– Börje har varit väldigt viktig för svensk hockey. Han har varit den som banat väg för svenska spelare att ens kunna drömma om att en dag få spela i NHL, vilket jag också drömt om. Utan Börje hade inte den drömmen varit möjlig för någon av oss. Kanske inte för Nicklas heller.

– Av det jag sett av Börje genom åren har jag förstått att han var en varm och väldigt stor människa. Det är den bilden jag har av honom.

Inspirerades - av sin pappa

Nu är det inte första gången någon i familjen Eriksson från Avesta ger sig på att åka inlines från Kiruna till Ystad.

– 1998 åkte pappa inlines genom Sverige för att samla in pengar till en annan stiftelse. Då var Börje med och supportade projektet. Så var även Nicklas och några andra profiler. Därför känns det kul att få göra det här projektet för Börjes ALS-stiftelse, men även att Nicklas är med och supportar projektet.



Hur föddes idén att du just skulle göra som pappa, åka inlines från Kiruna till Ystad, alltså rakt ner igenom hela Sverige?

– Jag är uppvuxen i en stor familj där alla har försökt hjälpa andra så mycket vi kunnat.

– I flera år har jag velat göra samma resa som pappa gjorde 1998. Under åren har jag också funderat på vad jag ska göra det i för syfte, vart jag kan hjälpa till. Då kom jag, som sagt var, fram till att jag ville göra det här för just Börjes ALS-stiftelse eftersom han varit en så stor inspiration för mig och många andra.

– Nu kan jag inte åka riktigt samma väg som pappa gjorde eftersom det byggts motorvägar och där får jag såklart inte åka. I stället blir det några mindre vägar på vissa ställen. Dessutom passade det bra att starta i Kiruna där Börje är uppvuxen.



Kommer starten gå på Börje Salmings väg i Kiruna eller vad är tanken?

– Jag vet inte än, men jag skulle tro att det blir från centrala Kiruna. Men jag kanske skulle starta från hans gata. Bra idé faktiskt.

Oliver Eriksson, med Börje Salming infälld. Foto: Ronnie Rönnkvist & Arkivbild.

Nicklas Lidström som jobbar inom Börje Salmings ALS-stiftelse:

– Från början var det Oliver som tog kontakt genom en av mina söner, Adam som han spelat hockey med, för att berättade om projektet.

– Jag känner Olivers pappa och känner till den resan han gjorde i och med att jag var med och stöttade vid sidan om. Det är väldigt kul att Oliver vill göra en likadan resa. Att han dessutom tänkte på Börje Salmings ALS-stiftelse, att han där vill lägga engagemanget är otroligt skoj och omtänksamt. Det är också därför jag vill hjälpa till på det sättet jag kan.

“Väldigt viktigt att vi syns”

Lidström tycker samtidigt det är kul att höra hur Oliver Erikssons relation till Börje Salming varit genom åren.

– Alla har våra egna infallsvinklar från Börje, om hur Oliver och vi andra sett upp till honom. Kul att Oliver känner likadant som jag gör. Även om jag är mycket äldre än vad han är så har vi samma tankar, vilket känns väldigt roligt.

Foto: Arkiv.

Vad tror du ett sådant initiativ betyder för stiftelsen?

– Det är såklart väldigt viktigt att vi syns och folk tänker på oss, men framför allt ALS. Att man vill hjälpa till det vis man kan. På så vis betyder det här väldigt mycket för vår stiftelse. Det är inte storleken på det man gör, utan engagemanget är det vi vill att vill folket ska ha. Just det Oliver gör är ett sådant exempel. Att man engagerar sig, tänker på Börje och vill hjälpa till.



Stiftelsen startades redan innan Börje Salming gick bort i november 2022. Även om intresset fortfarande är stort kommer det såklart en vardag även kring detta viktiga ämne.

– Det pratas mycket om stiftelsen fortfarande. Sedan är det inte lika stort som i början, när allt var mer i ropet och vi hade matchen uppe i Gävle eller galan förra året.

– Vi försöker göra det vi kan för att synas så sådana här initiativ är jätteviktiga för vår stiftelse och naturligtvis jättebra.

Börje & Stig Salming. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Börje Salming avslutade sin NHL-karriär i Detroit där du idag jobbar, snackas det något om stiftelsen där borta också?

– Inte mycket i Detroit. När det kommer upp på tal vet såklart alla vad Börje betydde för NHL. Framför allt då i Toronto. Många vet såklart också att han avslutade i Detroit. Det pratas mer om det i Toronto med anledning av alla år han spenderade där.

Stig Salming tar emot i Ystad

Oliver Eriksson & Stig Salming. Foto: Privat.

Hur kommer supporten vara kring banan?

– Jag jobbar på lite olika grejer runt om i städerna jag kommer att passera, men även stanna i. I övrigt kommer jag såklart ha med en följebil så det blir lite säkrare för mig efter vägen, men även som support. Jag har bra stöttning runtomkring, vilket känns skönt.

– Jag vet att resan kommer ta 20 dagar och den tidsplanen måste hållas. Det kommer bli 19 åkdagar, men också en vilodag i Avesta. Jag tror det är dag 12 eller 13. I snitt ska jag åka elva och en halv mil om dagen.



Nicklas, kommer du möta upp Oliver i Ystad?

– Jag vet inte om jag kommer möta honom på plats, vi får se. Någonstans efter vägen kommer vi i alla fall ses.



Oliver Eriksson:

–Jag vet att i alla fall Stig (Salming) kommer ta emot när jag kommer till Ystad.



Oliver Erikssons resa kommer inledas 14 juli och ni kommer kunna följa hans uppladdning och resa här på hockeysverige.se.