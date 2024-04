Mark Stone skadade sig strax innan trade deadline och farhågan var att kaptenen skulle missa resten av säsongen. Men nu, lagom till slutspelet, är stjärnan tillbaka.

Vegas riskerade att få spela resten av säsongen utan Mark Stone. Kaptenen klev åt sidan i början av mars till följd av ryggproblem.

Det sades att kaptenen skulle missa resten av säsongen och att även ett eventuellt slutspel var i fara.

Men nu, med bara dryga veckan kvar av grundserien är lagets stjärna tillbaka. Vegas meddelar att Mark Stone kommer börja träna med laget från och med i dag, fredag.

Mark Stone has been cleared to practice with the team on the ice as he continues to recover from a lacerated spleen sustained on February 20.



Stone is expected to participate in a non-contact jersey beginning on Friday during the team’s morning skate.#VegasBorn