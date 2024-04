ANNONS

Hjärtproblem tvingade Henrik Lundqvist att lägga plockhandsken på hyllan. I maj kommer en dokumentär på Netflix som ger en unik inblick under den svenska legendarens svåra tid under hösten 2020.

Via sociala medier delade NHL on TNT under torsdagen en längre trailer från Henrik Lundqvists Netflix-dokumentär “Open Heart” som kommer att släppas i maj.

I klippet får man bland annat höra telefonsamtalet från läkaren när Lundqvist får beskedet att hans situation är allvarlig.

– Om jag var din bror, skulle du då säga till mig att sluta spela? frågar Lundqvist läkaren.

– Det skulle jag. Detta är en omfattande operation för dig och idén om att komma tillbaka och spela kan du nog glömma, svarar läkaren.

Upptäcktes efter flytten till Washington

Det var efter att Henrik Lundqvist skrivit på för Washington Capitals under hösten 2020 som hjärtfelet upptäcktes i samband med en läkarundersökning. Vidare undersökningar visade därefter på att klaffarna i hjärtat inte stängdes ordentligt, vilket gjorde att blod rann tillbaka i hjärtat.

Lundqvist genomgick en stor operation och meddelade sommaren 2021 att han skulle avsluta sin hockeykarriär. Han gjorde det som Sveriges överlägset vinstrikaste målvakt (459 segrar) genom alla tider samt som den meste svenske målvakten (887 matcher) i ligans historia. Under sin tid som spelare vann Lundqvist ett OS-guld, ett VM-guld, två SM-guld och prisades med Vezina Trophy 2012 som NHL:s bästa målvakt.

2023 valdes Lundqvist in i Hockey Hall of Fame som åttonde svenska spelare någonsin. I januari 2022 fick Henrik Lundqvist sitt tröjnummer 30 pensionerat av New York Rangers.

A look at Henrik Lundqvist's documentary "Open Heart" which will be available on Netflix in May ❤️ pic.twitter.com/hDmLjvhrSg — NHLonTNT (@NHL_On_TNT) April 11, 2024

