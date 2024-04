Färjestads jättevändning – klara för final

ANNONS

Det var en äkta juniormatch mellan Brynäs och Färjestad. Brynäs gick upp till en 3-1-ledning efter två perioder – men i den sista akten vände värmlänningarna och vann med 4-3.

Färjestad och Brynäs hade båda tagit sig till final four-helgen i Örnsköldsvik där man ställdes mot varandra redan i en semifinal. Det var då Brynäs som började absolut bäst.

Leo Sundqvist utnyttjade ett numerärt överläge och sköt in ett direktskott till 1-0.

I den andra perioden svarade Färjestad och satte kvitteringen via Lucas Branting. Brynäs svarade då två gånger om via Melwin Larsson och Emil Hedin och gick upp till en 3-1-ledning. Ett resultat som stod sig in i den tredje perioden.

Där pekade egentligen ingenting på att Färjestad skulle vända matchen.

Linus Rydell matchvinnare

Då drog Gustav Hillström i Brynäs på sig ett matchstraff. När Färjestad då fick fem minuter i powerplay var man hänsynslösa. Det small både en och två gånger när Linus Loob Trygg och Elias Straume Vatne gjorde ett varsitt mål.

Vid ställningen 3-3 fortsatte Färjestad att rida på vågen och av bara farten kom även 4-3 till värmlänningarna. Det var då Linus Rydell som sköt in ledningsmålet.

Brynäs tog ut målet och jagade en kvittering, men någon sådan kom aldrig. Istället slutade matchen 4-3 och Färjestad avancerar till en J18-SM-final. Där kommer man att få möta antingen HV71 eller Örebro, som spelar sin semifinal senare i kväll.

