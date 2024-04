ANNONS

Valtteri Viljanen har haft en motig säsong i Rögle. Nu rapporterar Satakunnan Kansa att den finske backen lämnar SHL-klubben för en återkomst till Ässät.

Vårens SM-slutspel ser ut att bli Valtteri Viljanens sista tid i Rögle.

Enligt den finska tidningen Satakunnan Kansa ska den 30-årige backen, som har ett utgående kontrakt med Rögle, vara klar för en återkomst till moderklubben Ässät inför nästa säsong. Enligt tidningen har Viljanen skrivit på ett tvåårskontrakt med Björneborg-klubben.

Den finske backen anslöt till Rögle vid deadline förra säsongen och noterades då för en poäng (0+1) på 19 matcher. Denna säsong har det blivit totalt sex poäng (1+5) på 37 matcher för Viljanen, som gjorde sin första match i SM-slutspelet i går när han klev in som sjundeback för Rögle efter att Brandon Davidson tvingats kasta in handduken efter uppvärmningen. I grundserien snittade Viljanen tolv minuter och 37 sekunders istid per match.

Valtteri Viljanen spelade Liiga-hockey i Ässät mellan 2014 och 2017 innan han lämnade klubben för spel i Ilves. Där blev det bara en säsong innan han säsongen därpå flyttade vidare till Sport, där han spelade mellan 2018 och fram till våren 2023, innan han gjorde flytten till Rögle.

I Ässät spelade denna säsong svenskarna Niklas Rubin, Jonathan Davidsson och Marcus Davidsson.

