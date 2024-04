ANNONS

Auston Matthews slog till med sitt 66:e mål för säsongen när Toronto besegrade New Jersey med 5–2 i natt. Därmed är han den målbäste spelaren under en NHL-säsong sedan Mario Lemieux – och passerar Aleksandr Ovetjkin som den aktiva spelaren med flest mål under en säsong.

– Det är häftigt, säger Matthews till NHL.com.

Inte sedan Mario Lemieux dundrade in 69 fullträffar säsongen 1995/96 för sitt Pittsburgh Penguins har någon spelare gjort lika många mål under en säsong som Auston Matthews gjort denna säsong.

I natt utökade han sin målskörd till 66 mål på 77 matcher för Toronto via ett mål i 5–2-segern över New Jersey Devils. Därmed passerade han Aleksandr Ovetjkins notering på 65 mål från säsongen 2007/08 och är nu den aktiva spelaren som gjort flest mål under en och samma säsong.

– Det är häftigt. Han är den han är tack vare vad han gjort för sporten och för vad han uppnått. Det är en ära för mig att nämnas i samma mening som honom, säger Matthews om Ovetjkin till NHL.com.

William Nylander blev poänglös

Nu har Matthews fyra matcher på sig att nå 70-målsgränsen – en notering som ingen spelare uppnått sedan Aleksandr Mogilnij och Teemu Selänne öste in 76 mål vardera säsongen 1992/93.

Skulle han nå drömgräsen blir han den blott nionde spelaren någonsin att göra 70 mål under en och samma säsong.

– Jag har samma process varje kväll. När man övertänker det och vill det för mycket så går det inte ens väg. Jag vill bara se till att jag och laget gör rätt saker kväll ut och kväll in på båda sidorna av pucken och att vi tar oss med det in i slutspelet, säger Matthews.

William Nylander gick poänglös för andra matchen i rad och har nu gjort en poäng på sina fem senaste matcher i jakten på att nå 100 poäng denna säsong. I skrivande stund har han samlat på sig 96 poäng (40+56) på 78 matcher.

New Jersey – Toronto Maple Leafs 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

New Jersey: Nico Hischier (27), Dawson Mercer (20).

Toronto: Tyler Bertuzzi 2 (21), Nick Robertson (13), Mark Giordano (3), Auston Matthews (66).

