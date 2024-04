Liam Öhgren har gjort tre matcher i farmarligan AHL sedan flytten till Nordamerika.

Nu ser talangen då ut att få chansen i NHL då han kallas upp av Minnesota Wild.

Efter att säsongen i Färjestad var färdigspelad så åkte Liam Öhgren till Nordamerika för att ansluta till Minnesota Wild.

Han inledde då i AHL med klubbens farmarlag Iowa Wild – men där blev han inte långvarig.

20-åringen fick göra tre matcher i AHL vilket har slutat med tre raka förluster där Öhgren har varit –4. Men nu kallas den svenske talangen upp av Minnesota. Klubben meddelar nämligen att Öhgren får chansen i Minnesota Wild och numera är en del av NHL-truppen.

Han ser därmed ut att få göra NHL-debut senare i veckan. Enligt Michael Russo på The Athletic så kommer Öhgren att få debutera under natten mellan fredag och lördag då Minnesota ställs mot Vegas Golden Knights.

🗞️ Roster Update 🗞️



We have recalled Liam Ohgren from @IAWild



More ➡️ https://t.co/KP6RbC0Lnr#mnwild pic.twitter.com/8HUt7vYHAT