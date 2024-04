ANNONS

Skellefteå vinner sin fjärde raka förlängning i SM-slutspelet.

Oscar Lindberg blev hjälte i den 67:e minuten för 3-2 mot Frölunda och 2-0 i matcher till Skellefteå.

– Jag försökte bara ta lite ledig is och trycka iväg den snabbt, säger Lindberg till TV4 efteråt.

Skellefteå AIK vann det första mötet av semifinalen med 5-2 för att skaffa sig fördel i serien mot Frölunda HC.

Frölunda hade då gjort en hel del förändringar i laget i hopp om att sno en match i Västerbotten, bland annat tog Frans Tuohimaa plats i målet i stället för stjärnmålvakten Lars Johansson.

Hemmalaget kom ut bra och fick också tidig utdelning då vikarierande lagkaptenen Rickard Hugg gjorde 1-0 efter drygt sju minuter. Elias Salomonsson sköt ett skott och returen studsade rakt ut till Hugg som slog in pucken.

Det blev det enda målet under matchens första 20 minuter och Skellefteå hade alltså ledningen efter första perioden.

– Vi startar matchen väldigt bra. Vi är snabba med våra utspel, vinner tillbaka puckarna i anfallszon, vi skapar längd i anfallen och har bra attack mot mål tycker jag, säger Hugg.

Stjärnan kliver av skadad för Skellefteå

I den andra perioden blev det mer av samma vara. Ett antal utvisningar gjorde att båda lagen fick chansen i powerplay men utan att ge utdelning.

Skellefteå kunde dock ändå utöka till 2-0 i spel fem-mot-fem. Anton Heikkinen sköt ett skott som inte tog sig fram till mål utan flög upp i luften. Heikkinen hade dock koll på vart pucken var och höll sig då framme när den landade då han slog in pucken bakom Tuohimaa för 2-0.

Hemmalaget verkade då ha kontroll över tillställningen inför tredje perioden – även om stjärnforwarden Andreas Johnson klivit av skadad.

– Han grinar, grinar illa. Här ramlar han in i sargen rejält när han ska tackla Högberg. Han såg lite tilltufsad ut när han åkte till båset, säger TV4:s expertkommentator Sanny Lindström.

Heikkinen slår in sin egen retur på halvvolley! 🔥 pic.twitter.com/aTuh9EAETj — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 8, 2024

Stjärnorna klev fram för Frölunda – kvitterade till 2-2

Till den tredje perioden så kom dock Frölunda ut och tog tag i det hela. Bortalaget dödade av en utvisning och fick sedan en hel del energi vilket ledde till två snabba mål.

Först gjorde Malte Strömwall 2-1 genom att åka in och skjuta ett skott som letade sig in bakom Linus Söderström i Skellefteås mål. Bara 94 sekunder senare så kom även 2-2 då skyttekungen Jere Innala tog pucken och åkte in för att sedan skicka in en backhand och det var kvitterat.

Två blixtsnabba mål av Frölunda som är ikapp! 👀 pic.twitter.com/e10I7S2Cml — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 8, 2024

Frölunda hade vänt helt på tillställningen och tog över matchbilden. Båda lagen pushade då för ett segermål där Skellefteå hade ett jätteläge i slutminuten. Pucken var också över mållinjen men Skellefteå tryckte på Frans Tuohimaas benskydd för att få in pucken och målet dömdes därför bort.

2-2 efter 60 minuter innebar att det väntade förlängning för första gången i SM-semifinalerna.

Oscar Lindberg hjälte i förlängningen

Men det blev ingen lång förlängning.

Efter knappt sju minuter så klev Oscar Lindberg, poängligavinnare i grundserien, fram och sköt avgörandet. Lindberg hade inte gjort något mål på de fem första matcherna av slutspelet men sköt nu alltså det matchvinnande 3-2-målet i förlängningen för att säkra segern.

– Det var en turnover där för ovanlighetens skull och vi lyckas ta tillvara på det. Jag kommer i mitten och får i väg en backhand, den satt bra. Jag försökte bara ta lite ledig is och trycka iväg den snabbt, säger Lindberg till TV4 efteråt.

– Det är klart att man vill bidra offensivt så absolut var det skönt.

Oscar Lindberg avgör för Skellefteå!! 🔥 pic.twitter.com/HEotljqbkF — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) April 8, 2024

Skellefteå har därmed vunnit alla fyra förlängningar som de har spelat under SM-slutspelet. Fyra av sex matcher har gått till förlängning och Skellefteå har vunnit allihop. De är fortsatt obesegrade i slutspelet med fyra vinster i kvartsfinalen och nu två vinster i semifinalen.

Skellefteå – Frölunda 3–2 OT (1-0,1-0,0-2,1-0)

Skellefteå: Rickard Hugg, Anton Heikkinen, Oscar Lindberg.

Frölunda: Malte Strömwall, Jere Innala.

Skellefteå leder serien med 2-0 i matcher.

TV: NHL-svenskarna som kan bli aktuella för VM