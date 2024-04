ANNONS

I sin första NHL-match för tre månader sedan släppte Jesper Wallstedt in sju mål. Under söndagskvällen fick det svenska storlöftet chansen mellan Minnesotas stolpar på nytt – och höll nollan.

– Det är helt otroligt, säger Wallstedt till Star Tribune.

När Minnesota Wild under sena söndagskvällen gästade Chicago Blackhawks valde Wild att kasta in svenske storlöftet Jesper Wallstedt mellan stolparna. Matchen var Wallstedts andra i NHL efter att han tidigare under säsongen fått debutera i en 2–7-förlust mot Dallas Stars.

Den här gången gick det betydligt bättre för Wallstedt. 21-åringen från Västerås stoppade samtliga 24 skott i matchen som Minnesota vann med 4–0 och höll således nollan i sin andra NHL-match.

– Det är helt otroligt. Jag blir känslosam när jag tänker tillbaka och reflekterar. När det var 15 sekunder kvar kände jag: “Vi löser det här”. Det känns otroligt att både känna och se att allt det hårda jobb jag lagt ned sedan den där dagen i Dallas verkligen gett betalt, säger Wallstedt till Star Tribune.

Yngste Wild-målvakt någonsin

Jesper Wallstedt blev därmed den andra förste rookiemålvakten i Wilds historia att noteras för sin första nolla i NHL samtidigt som han tog sin första NHL-seger, samtidigt som han är den yngsta målvakten i Wilds historia någonsin att hålla nollan.

– Han var självsäker. Vi pratade till och med på bänken om hur bra han är att kommunicera ute på isen. Det är som att han varit här länge, säger lagkamraten Brock Faber.

Nu hoppas den svenske målvakten få fortsätta plocka på sig viktig erfarenhet med NHL-klubben.

– Varje match jag får här är en chans för mig att bevisa vad jag kan göra och visa prov på min utveckling. Jag tar det bara dag för dag och match för match för att bevisa att jag är redo att spela i den här ligan.

Chicago Blackhawks – Minnesota Wild 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

Chicago: -

Minnesota: Kirill Kaprizov 2 (41), Marco Rossi (21), Frederick Gaudreau (5).

