Problemen fortsätter att hopa sig för Arizona Coyotes. Nu uppger DailyFaceoffs Frank Seravelli att klubben inte kan förlänga kontrakten med sina nuvarande spelare på grund av den ovissa framtid klubben går till mötes.

– De har inte haft de ekonomiska förutsättningarna för att göra det, säger Seravelli.

Se Frank Seravellis rapport om Arizona Coyotes i videospelaren ovan.

Arizona Coyotes vara eller icke vara i NHL fortsätter att vara en följetong. Efter att planerna på att bygga en ny arena i Tempe gick om intet i fjol har den nuvarande ägargruppen med Alex Meruelo i spetsen försökt hitta en alternativ lösning. Förhoppningen nu är att man ska vinna en auktion av land i nordöstra Phoenix den 27 juni. Planen, om man vinner den nästan 450 000 kvadratmeter stora lotten, är att bygga en ny arena där ackompanjerat av kommersiella lokaler, bostäder och kontor.

BREAKING: The Arizona State Land Department has officially posted for auction the parcel of land in NE Phoenix on which the Coyotes hope to build the team's new arena & an entertainment district.



The auction date has been set for June 27.



Story coming shortly...