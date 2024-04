ANNONS

Måns Karlsson analyserar och summerar samtliga 14 hockeyallsvenska lags säsong - och blickar framåt. Idag: Östersund.

Kritiken: “Där misslyckades sportchefen”

Tränarkarusellen - blev de verkligen bättre?

Han hyllas: “Hade offensiv spets”

Ifrågasätter arbetsfördelningen: “Är det bara av godo?”

Betyget: “Då charmade de oss alla. Men sedan dess…"

Blickar framåt - ansluter Linus Videll?

“Där har de inte råd att gå fel”

Just nu: Slutspelserbjudande på Hockeysverige Plus! Få tillgång till allt material - med 25 procent rabatt.

Läs också: Måns Karlssons analys av Västerås.

Läs också: Måns Karlssons analys av Tingsryd.

Läs också: Måns Karlssons analys av Almtuna.

Läs också: Måns Karlssons analys av Kalmar.

Läs också: Måns Karlssons analys av Södertälje.

Läs också: Måns Karlssons analys av Västervik.

Läs också: Måns Karlssons analys av Nybro.

Läs också: Måns Karlssons analys av Björklöven.

Läs också: Måns Karlssons analys av AIK.

Lagbygget

Man måste vara ärlig och säga att det var tydligt att Östersund byggde ett lag som skulle husera i botten av tabellen. Målvaktssidan såg okej ut, men Alex D'Orio var en stor besvikelse och då gick målvaktssidan ganska snabbt från “okej” till bland de svagare. Andreas Ljunggren kom för all del in och stärkte upp, men firma Ljunggren/Isak Mantler klev alldeles för sällan fram och hjälpte laget.

Backsidan såg väldigt konkurrenskraftig ut, trots att Alexander Anderberg försvann till Oskarshamn. Anderberg återvände ju sedan under säsongen, men lyckades inte nå upp till de höjder som han nådde ifjol. Trots det stod backsidan sig bra, med skickliga spelare som Karl Johansson, Josef Ingman och Max Krogdahl. Senare anslöt också Dennis Good Bogg, som jag tror kommer visa sig vara en bra värvning över tid.

Per Tagesson, sportchefen, var aktiv på spelarmarknaden under säsongen. Utöver de tre jag redan nämnt plockade han in Adam Hirsch (som gjorde det jättebra), Jere Jokinen och lånet Oskar Lundkvist. De som försvann var tidigare nämnda D'Orio, backen Andreas Söderberg och den tänkta spetsforwarden Grant Mismash. Uppbrottet med Grant Mismash får på något sätt symbolisera vad som gick snett för Östersund den här säsongen. Mismash skulle leda offensiven, men han fick lämna efter att ha gjort sju poäng på 16 matcher. När vi summerar säsongen var amerikanen dock den som hade gjort flest poäng per spelad minut (lika styrka) i laget. Även om han ansågs vara en besvikelse var det tydligt att han ändå hade kunnat vara en spetsspelare i det här laget,

Problemet med en för svag träffprocent från sportchefen Per Tagesson på sina nordamerikanska spetsspelare känns igen från förra säsongen. Då var det Sam Miletic och Guillaume Leclerc som värvades in för att leda offensiven. Facit blev 1+9 på 22 matcher för Leclerc och 1+10 på Miletic på 21 matcher. Ingen katastrof rent poängmässigt - men två gjorda mål på sammanlagt 43 framträdanden är förstås inte okej. Han gjorde dock sedan ett par vassa värvningar under säsongen, ska sägas. Men den säsongen slutade det med att Henrik Marklund var lagets poängbästa forward, på 28 poäng. Den här säsongen var Johan Mörnsjö bäst - på 29. Det ska dock sägas att Daniel Öhrn hade ett poängsnitt som skulle ge honom en bra bit över 30 poäng den här säsongen.

Johan Mörnsjö, Daniel Öhrn, Viktor Granholm och Sebastian Benker är för all del gedigna forwardsspelare på hockeyallsvensk nivå. Men har man dem som sina ledande forwards kommer man få problem. Det är spelare som i bra allsvenska lag spelar i en tredjekedja (möjligtvis i en andrakedja) och gör det riktigt bra där. Men inte så mycket mer än så.

Där tycker jag att sportchefen Per Tagesson misslyckades - och det blev deras fall.

Johan Mörnsjö gjorde en bra säsong. Foto: Bildbyrån.

Tränaren

Roger Forsberg klev in i Östersunds bås för att stötta upp Kjell-Åke Andersson redan under förra säsongen - och Östersunds poängsnitt gick ned efter att Forsberg klev in. Jag säger inte att det berodde på Forsberg, Östersunds fall hade börjat redan innan det, men det var ändå med det ingångsvärdet han gick in i den här säsongen när han fick uppdraget att ersätta klubblegendaren Kjella.

Tyvärr blev det platt fall för hedersmannen Forsberg.

Han fick sparken vid jul, när Östersund hade nio raka förluster och 14 förluster på de 15 senaste matcherna. De hade ett poängsnitt på 0,78 efter att bara ha tagit 21 poäng på 27 matcher. Tero Lehterä kom in och tog 28 poäng på de 24 matcher han stod i båset. Det ger ett snitt på 1,17 poäng per match.

När jag träffade Forsberg i samband med en match mot Brynäs i Gävle tryckte han på hur märkligt det var att de låg i botten, sett till hur de hade spelat och hur deras underliggande siffror var. Och visst, enligt vissa statistiska kolumner stämde det. Det var exempelvis väldigt tajta defensivt, men hade lite för svagt målvaktsspel för att få med sig resultat. Offensivt var de dock svaga redan från start. Faktum är dock att de underliggande siffrorna i mångt och mycket blev sämre efter att Tero Lehterä tog över. En redan trubbig offensiv blev, rent spelmässigt, ännu sämre. Och en bra defensiv blev också den sämre, men ingen katastrof.

Det speglar ju laget i stort ganska bra. Backsidan var bra, som väntat. Forwardssidan var för svag, som väntat.

Att man valde att sparka Roger Forsberg var väntat och förståeligt, men jag tror vi kan konstatera att han inte direkt var den enda anledningen till varför det gick så dåligt som det gick. Det ska också sägas att Lehterä kom in till ett ganska stukat lag, och att det naturligtvis också påverkade det spelmässiga.

Samtidigt får man också tillägga att Östersund, resultatmässigt, fick det lyftet man ville ha under Tero Lehterä. Det finns ingen anledning att sitta och såga honom bara för att spelet enligt vissa parametrar blev sämre. De klarade trots allt kontraktet - även om de aldrig var nära att undvika kval.

Roger Forsberg. Foto: Bildbyrån.

Snackisen

Vid ställningen 2-2 i matcher i kvalspelet mellan Östersund och Västervik kom han då. Frälsaren. Den förlorade sonen.

Tim Juel.

Timrå hade spelat färdigt, och Östersund hade innan deadline registrerat Juel som en namngiven tredjemålvakt. Chansen fanns alltså att den mycket kompetenta SHL-målvakten skulle komma hem till det Östersund han representerade under ett decennium, och rädda klubbens status som ett allsvenskt lag.

Och så blev det.

Juel behövde bara stå två matcher, med två insläppta mål som facit, för att rädda kvar Östersund i HockeyAllsvenskan. Det är svårt att tänka sig att de kunde bett om ett bättre utfall på det lånet. I synnerhet med tanke på att Östersunds målvaktsspel hade svajat en del under hela året.

Systemet med namngivna tredjemålvakter från en division upp är ju i grunden helt puckat, för att uttrycka det milt. Men Östersund är varken första eller sista lag att göra på det sättet, i viktiga matcher, och jag klandrar dem inte för att de valde att plocka in 29-åringen. Men nog känns det lite märkligt att han, en etablerad SHL-målvakt som ifjol var en av ligans bästa, helt plötsligt står i ett Hockeyallsvenskt kval…

Jag har ett tydligt budskap till de som sätter reglerna:

Gör om och gör rätt.

Tim Juel. Foto: Bildbyrån.

Ett statistiskt utropstecken

Östersund gjorde sin andra säsong i HockeyAllsvenskan, och jag tror att många hade förhoppningar på att man helt enkelt skulle vara bättre. Men de gick faktiskt från 59 till 50 poäng (de hade ju en sanslöst bra start på rookiesäsongen i HockeyAllsvenskan), de gick från en tolfteplats till en trettondeplats och deras xG-siffror var närmast identiska med vad de var under debutsäsongen. De misslyckades med att ta Det Där Steget som de hade behövt ta för att verkligen kunna få epitetet “etablerade” i serien.

Med det i åtanke sticker det ändå ut en del att de både gjorde fler mål och släppte in färre än under debutsäsongen. Då hade de målskillnaden 112-165. Nu gjorde de 123 mål och släppte in 163. Ganska små skillnader, alltså, men ändå värt att poängtera. I synnerhet eftersom de exempelvis hade en 10-2-förlust mot Brynäs i samband med tränarbytet i mellandagarna.

MVP

Här är det lätt att säga Josef Ingman, som var solklar försteback under hela säsongen. Eller lagkaptenen Karl Johansson, som alltid är pålitlig. Eller varför inte Tim Juel… Skämt åsido.

Jag landar till sist i Daniel Öhrn som lagets MVP den här säsongen. 31-åringen hade ett poängsnitt som skulle ge honom 39 poäng om han hade spelat hela säsongen (det blev 27 poäng på 36 matcher nu) och han har också helt okej underliggande siffror (relativt sätt). Hans poängbästa allsvenska säsong i karriären är 31 poäng, så han var ju nära den siffran nu. Trots att han missade en tredjedel av säsongen.

Han var en av lagets mest effektiva poänggörare i såväl lika styrka som i powerplay, och Östersund var inte fullt så dåliga med honom på isen som de var utan honom på isen.

Det ska dock sägas att Daniel Öhrn framför allt inledde säsongen starkt, och att han sen mattades av allt eftersom. Efter 19 matcher hade han 18 poäng. På de avslutande 17 matcherna blev det mer “normala” nio.

Men Öhrn, som kom till klubben från Tingsryd inför den här säsongen, var en av få som i alla fall hade någon sorts offensiv spets.

Daniel Öhrn imponerade. Foto: Bildbyrån.

Frågetecknet

Jag blir alltid lite skeptisk när en klubb har en tidigare succétränare i klubben, men i en annan roll. Typ HV71, som haft Johan Lindbom som klubbdirektör. Eller Örebro, som petade Niklas Eriksson som tränare och gjorde honom till sportchef.

Eller som Östersund, vars tidigare succétränare Kjell-Åke Andersson också tog ett kliv uppåt och blev klubbchef.

Det är aldrig dåligt när det finns mycket hockeykompetens i en klubb, men jag upplever att det sällan blir speciellt lyckat när en tidigare succétränare petas uppåt i hierarkin. Så fort resultaten går emot kommer det ropas på att han ska ställa sig i båset igen. Så blev det ju faktiskt nu också. Andersson klev ned i båset en period, som understöd till Roger Forsberg. En situation som bara gjorde att det kändes ännu rörigare. Helt plötsligt är den tidigare huvudtränaren assisterande tränare/bollplank. Vem ska man lyssna på?

Jag satt också bredvid Andersson på pressläktaren på en match, och han hade ständig kontakt med assisterande tränare Markus Molin och kom med små instick och taktiska råd. Återigen: Det är klart det i grunden är bra att det fanns två extra hockeykunniga ögon som kunde hjälpa laget, men hur sunt är det egentligen att den tidigare succétränaren som nu är klubbchef “lägger sig i” det hockeymässiga? Är det bara av godo, eller kan det bidra till en press och stress för de andra styrande? Forsberg och Andersson har känt varandra länge, och jobbat ihop tidigare, så jag gissar att det fungerade bra emellan dem. Men i grunden är jag djupt skeptisk mot det här, och har sett ytterst få exempel (på elitnivå) där det funkat.

Jag hade snarare blivit stressad av vetskapen att den person som gjort så otroligt mycket för klubben fortfarande fanns så nära laget och tränarna.

Östersunds IK är en liten och väldigt familjär klubb, där alla hjälper alla och alla sannolikt behöver jobba 150 procent för att få alla bitar att gå ihop. När jag intervjuade Forsberg sade han också att han vara kände glädje av att ha Andersson runt sig. Att det bara var positivt. (Vad skulle han säga?) Men jag tror ändå att man i det här fallet hade behövt ha tätare skott mellan klubbledning och lag. Det känns inte som att de hade en helt sund arbetsfördelning den här säsongen.

För vem är det egentligen som bestämmer?

Kjell-Åke Andersson är en klubblegendar. Foto: Bildbyrån.

Betyg

Östersund charmade oss alla under första halvan av säsongen 22/23, men efter det har man varit direkt svaga. De tog 0,85 poäng under andra halvan av förra säsongen och var med det sämst i ligan. Den här säsongen tog man 0.96 poäng och var med det näst sämst. Men över de senaste 78 matcherna har man alltså bara tagit 72 poäng. Ett direkt uselt facit.

Det är ett så pass dåligt facit att de ska vara mycket nöjda över att de alltjämt har kvar sin allsvenska existens. Det är bara att gratulera att de var “samtida” med ett av de sämsta allsvenska lagen någonsin, och därför ändå kunde säkra kontraktet. För låt oss vara helt ärliga: Det var faktiskt snarare Västerviks svaga kvalitet som gjorde att Östersund klarade kontraktet, mer än något annat.

Ja, nog borde Östersund ha fått med sig några fler poäng under Roger Forsbergs styre. De var inte fullt så dåliga som tabelläget och den nio matcher långa förlustsviten gjorde gällande. Ganska snabbt in på säsongen kom också “Avgå, Roger”-ropen i Östersunds hemmaarena, och någon månad senare fick han ju också sparken. Som jag var inne på tidigare fick Östersund ett poängmässigt lyft efter det, men man var aldrig nära att undvika kval.

Faktumet att Östersund inte lyckades lyfta sig och göra en bättre (eller jämbördig) säsong med 22/23 är ett faktum som måste göra säsongen underkänd. Att man hamnade i kval är en sak, det är inget fiasko, men att de aldrig riktigt var med i matchen förvånade mig. Den enda gången det kändes rimligt att de skulle undvika kval var när det var en sådan otrolig kris i BIK Karlskoga i början av säsongen. Men det var bara en tidsfråga innan BIK skulle lyfta sig. Och det orkade Östersund aldrig riktigt göra.

Lagbygget var inte bra nog, det är bara att konstatera, och man fick ingen “Alexander Anderberg”-säsong från någon spelare heller. Många spelare var bra, fullt dugliga allsvenska spelare, men i stort sett ingen var riktigt bra.

Och 50 tagna poäng på 52 matcher är faktiskt så pass svagt att jag måste ge underkänt.

Blicka framåt

Jag har varit kritisk till det mesta i min analys av Östersund, men jag tycker ändå de har flera saker som gör dem intressanta för framtiden. Dels har de klarat av “det svåra andraåret”, och jag kan tänka mig att det trots allt är en relativt attraktiv klubb att komma till. Utmaningen för ÖIK blir att försöka hänga med andra uppstickare som Kalmar och Nybro, och försöka dra ifrån klubbar som Tingsryd. Nu kan de i alla fall andas ut och konstatera att de tog sig ur en knepig och sannolikt ångestframkallande situation.

Just nu har de en målvakt (Andreas Ljunggren), fyra backar (däribland Karl Johansson och Alexander Anderberg) och fem forwards (däribland Sebastian Fakt, Johan Mörnsjö och Daniel Öhrn) på avtal. Det är en helt okej grund att stå på. De har en helt okej kärna. En bättre kärna än flera andra bottenlag brukar ha. Dessutom har ju podden Sanny & Svensson rapporterat att en av HockeyAllsvenskans bästa spelare, superstjärnan Linus Videll, är på väg in i laget. Värvningen av Videll skulle inte bara göra att Östersund får in en spelare av absolut toppklass, utan det skulle sannolikt också göra det lättare att värva in andra skickliga spelare. “Kommer du hit så får du spela med Linus Videll”, är ett säljargument så gott som något i en förhandling. Jag är tämligen övertygad om att Videll kommer ösa in poäng även i ett sämre lag med en sämre omgivning, likt exempelvis Tony Mårtensson gjorde för Almtuna för några år sedan.

Linus Videll. Foto: Bildbyrån.

I övrigt vet vi inte speciellt mycket om Östersunds spelartrupp, säsongen 24/25. Det finns få rykten som omgärdar dem, utöver Videll, men jag gissar att de är intresserade av att behålla spelare som Adam Hirsch, Henrik Marklund och gissningsvis även Josef Ingman. Dessvärre lämnar ju Viktor Granholm för spel i finska SaiPa. Jag tror också det är viktigt att de inte behåller för många spelare. De har, som läget är nu, lite för många “bra” spelare och lite för få “riktigt bra” spelare för att de ska ta sig ifrån bottenstriden.

Och Videll-värvningen till trots, det finns många frågetecken som omgärdar Östersund. Vem ska träna laget, exempelvis? Går de vidare med Lehterä, som man trots allt fick ett poängmässigt lyft under? Eller byter de tränare igen, och går in på sin fjärde huvudtränare på ett drygt år? Kan det rent av bli “Kjella” som återigen kliver in som den stora frälsaren och tar över huvudtränarposten? Så länge han är kvar i klubben kommer i alla fall frågan ställas. Oavsett vem de väljer är det en otroligt viktig rekrytering, och de har inte råd (inte sportsligt, men säkert inte heller ekonomiskt) att gå fel igen. Nu går de in i sin tredje säsong i HockeyAllsvenskan, och det är nu de på allvar ska börja ta steg uppåt och verkligen bli en etablerad klubb.

Det finns en del intressanta pusselbitar i den här klubben, och nu får de en genuin chans att faktiskt göra något bra.

Jag hoppas de tar den chansen.

TV: Månadens fem snyggaste svenskassist i NHL