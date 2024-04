ANNONS

Brynäs har i kväll chansen att gå upp till 3-0 i matcher mot Bik Karlskoga. Där serien nu vänder hem till Värmland – men där ingenting talar för Karlskoga.

– Det skulle vara om Kåberg, Wessner och mitt gäng gör comeback…, säger tidigare tränaren Leif Strömberg till Hockeysverige.se.

Är det kört för BIK Karlskoga i semifinalserien mot Brynäs efter underläge 2-0 i matcher? Eller kommer Brynäs få en tuff överraskning när dom ikväll kommer till Nobelhallen i Karlskoga för match tre? En som känner BIK Karlskoga väl är klubbens tidigare tränare, Leif Strömberg.

– Mitt bästa minne från den tiden? Det är lätt att ”teampointa” när laget gick till kvalserien för första gången på många år. Bofors hade till och med varit nere och vänt i Division 1, men tagit sig tillbaka, säger Leif Strömberg till hockeysverige.se och fortsätter:

Tidigare Boforstränaren fortsätter:

– Vi hade dessutom många leveranser till elitserien. Jag tror att vi hade 14 spelare på två år som gick dit.

– Alla kallade oss för överraskning under alla omgångar första säsongen, men man kan inte vara en överraskning i alla omgångar under en hel serie för man är då ingen överraskning längre.

– Känslan när vi gick in i den säsongen var att vi var ett riktigt bra hockeylag. Det här var samma säsong som Leksands återtåg 2002. Jag tror att vi mötte Leksand tio gånger den säsongen. Vi hade något kryss mot Leksand i Superallsvenskan, men annars hade vi ingen chans mot dem.

– Finaste minnet är annars alla spelare som lyckades. Att gå från att inte vara elitseriespelare till att sedan bli det. Robin Jonsson, ”Freddan” Eriksson, Calle Steen, Oscar Steen… Ett fantastiskt minne är då Emil Kåberg fick chansen och många med honom, Mathias Månsson och så vidare. Spelare som kanske inte var betrodda när dom kom till oss, men fick göra en resa tillsammans med en rolig och häftig klubb. Det är finaste minnena för mig.

Idag heter BIK Karlskogas headcoach Dennis Hall, en tränare som hade det tufft inledningsvis.

– Klart att jag såg starten Karlskoga hade. Att Dennis är dedikerad vet jag. Han vill mycket, men det var ett tufft läge när dom doppade. Sedan kom Karlskoga tillbaka och då dom doppade nästa gång fick jag känslan att det var viktigt för Dennis att få in Martin Thelander, som jag haft i BIK, Färjestad och Södertälje, bredvid sig.

– Han är stabil, strukturerad och lite ”dirty”. Jag tror att Martin haft en bra inverkan på laget så Dennis, vilket är min känsla utifrån, kunde koncentrera sig ännu mer på detaljerna runt laget.

– Att gå till första rundan mot Södertälje, och även vinna den med 4-0, är starkt. Det var aldrig något snack. Jag tyckte BIK klädde av Södertälje som inte var beredda för fem öre, Orsaken till det vet inte jag, men det påverkade nog att Linus Videll, som jag tycker har varit serien bästa spelare, varit borta.

“Det ska bli väldigt intressant att se”

Hur ser du då så här långt på semifinalserien mellan BIK Karlskoga och Brynäs?

– Jag tycker Brynäs har ett väldigt fint lag. När dom attackerar i djupled och bestämmer sig krävs det lite grann att hålla emot.

– När BIK rånade sig till 2-0 i första perioden, där kan vi prata en hög effektivitet, tyckte inte jag att man riktigt kunde hantera det. Brynäs spelade över BIK:s press med en pass. Utifrån den passen fick Brynäs en tre mot tvåa. Ungefär som när Brynäs avgjorde i ”overtime”.

– Det var guds försyn och (Victor) Brattström som höll BIK Karlskoga kvar i matchen med ett fantastiskt målvaktsspel.

Foto: Bildbyrån. Victor Brattström måste kliva fram igen för Karlskoga.

Leif Strömberg tycker givetvis också att Brynäs är ett bra lag.

– Ja, det är inget snack om den saken. Nu vänder matchserien till Karlskoga och det ska bli väldigt intressant att se om BIK kan mobilisera igen,

Du har själv stått i båset då lag från olika delar av Sverige kommit på besök i Nobelhallen, vad väntar Brynäs då dom kommer dit ikväll?

– Nu behöver man inte vara rymdforskare för att förstå att om det stått 1-1 i matcher och det hade varit BIK som avgjort i ”overtime” så hade dom haft ett större ryggstöd.

– Brynäs åker dit med 2-0. Förstår inte deras killar då att dom måste vara beredda i Nobelhallen nu… Det är jag säker på att dom är och har ändå 2-0 att luta sig mot.

– Det är först till fyra matcher och du kan inte luta dig tillbaka i en matchserie. Det såg vi inte minst under Leksand mot Frölunda som bjöd på en bra hockey enda in i ”overtime”. Först när feta damen eller gubben sjunger, det är då slutpoängen räknas.

“Brynäs har ett koppel av sådana spelare”

Finns det någonting som talar för att det kommer stå 2-2 i matcher efter dubbelmötet i Nobelhallen?

– Det skulle vara om (Emil) Kåberg, (Daniel) Wessner och mitt gäng gör comeback, säger Leffe Strömberg med ett skratt och fortsätter:

– Jag bara skojade, men då kanske Brynäs spelare hade fått titta lite mer runt om sig. Jag tror det hänger mycket på kvällens match naturligtvis. Kan BIK kan gå upp till 1-2 då kan det bli tufft.

– Mycket handlar om hur BIK kommer ut idag, men det går väldigt, väldigt snabbt då Brynäs vänder spelet och väl bestämmer sig för att gå. Klart att Brynäs har mycket kvalité i Jack Kopacka och Johan Larsson. Mycket rutin och många spelare som kan göra sin kille, vilket det är mycket vad det handlar. Så var det för 50 år sedan tio år sedan och även idag, att det handlar om spelare som kan göra sin kille och avgöra matcher. Brynäs har ett koppel av sådana spelare.

Bengt-Åke Gustafsson.

Karlskoga spelade senast i högsta serien säsongen 1974/75. Det finns en fin hockeytradition i staden, men när får vi se BIK Karlskoga i högsta serien igen?

– När jag kom till Karlskoga hade jag varit instruktör på Arne Strömbergs hockeyskola. Då var en legendarisk gammal tränare där som haft Bofors, Sven-Allan Ellström, ”Svalle”. Hjälptränare till mig var ”Kulon” (Bo Lennartsson). Dessutom var en massa BIK:are där nere.

– Jag hade själv en gång i tiden varit på väg till BIK som spelare så jag kände till mycket om Karlskoga och klubbens historia då jag kom dit. På onsdagarna var jag i Folkets hus och pratade med idrottsveteranerna. Då fick jag en grattis lunch. Några satt och somnade då jag snackade, skrattar Leffe Strömberg och fortsätter:

– Det finns en enorm hockeykultur där med gamla uterinken, man byggde hallen 1972, laget med ”Kulon” (Bo Lennartsson), ”Bengan” (Bengt-Åke Gustafsson), ”Dajja” (Dan Hermansson), Carlo Bodini, (Jan) Remmelg och så vidare. Klubben har fått fram mängder med duktiga spelare.

– Sedan jag var där och Mats Boqvist var ordförande har klubben alltid haft ordning på sin ekonomi och aldrig svävat i väg och gjort bort sig. Mats är en stor del till det. I alla fall var han det när jag var där.

– Jag tycker att man inte vågat ta sista steget och utmanat fullt ut. Mats Boqvist som jag hyllar som ordförande och en av roligaste och bästa människor jag träffat, jag brukade ibland ta en fredagsfika på hans advokatbyrå. 2003 sa jag åt Mats att vi hade så många back-skador och att vi måste värva in en ny back. ”Du, då får du gå in i förrådet och hämta en läskback för vi har inga pengar för det, vilket du vet om.”

Leif Strömberg fortsätter:

– Det ska också hyllas när man bygger någonting, att man har ordning och koll på ekonomin. Samtidigt vill jag att man utmanar etablissemanget lite.

– BIK har ändå den möjligheten med ett rätt stor arena som går att piffa upp. Man har också ”pimpat” den lite med barer och grejer. Några gånger hade vi 6 200 åskådare så hallen är rätt stor, men nu har man byggt ner kapaciteten. Det är en grymt skön hall och jag tror det bara är 1800 sittplatser. Resten är ståplats och det kan bli ett ganska bra tryck där ibland. När det var fredagsmatcher och fullt i hallen kunde det lukta finkel i hallen, avslutar Leffe Strömberg med ett skratt.

