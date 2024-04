ANNONS

Från en fjärdekedja till en roll som förstecenter i ett allsvenskt slutspel.

Då sköt Kalle Kratz sitt Mora till en semifinal. Nu hyllas 19-åringen från flera håll.

– Han gjorde det jättebra i serien mot AIK, säger huvudtränaren Daniel Hermansson.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en hel grundserie med knappt tio minuter per match över 30 framträdanden i Hockeyallsvenskan kastades Kalle Kratz in i en viktig roll i slutspelet. 19-åringen som även gjort 39 matcher med J20 under säsongen, fick förtroendet som Moras förstecenter - och gjorde det med bravur. Nu hyllas han från flera håll.

– Kratz kom in när Daniel Ljunggren och Chad Yetman var borta och gjorde det jättebra i serien mot AIK, säger huvudtränaren Daniel Hermansson på presskonferensen efter första semifinalmötet med Djurgården.

– Grymt viktig. Det var de förra serien också. De kör bara hårt. Det är många småmoment de gör bra, så de är grymt viktiga för oss, sade även lagkaptenen, Daniel ljunggren själv till TV4 under matchen.

När Kalle Kratz själv möter hockeysverige.se efter 2–3-förlusten är han ödmjuk.

– Det har såklart varit speciellt. Jag har varit med laget mycket under säsongen, men jag har spelat i fjärde och varit extraforward några gånger. Nu fick jag chansen i första och det kändes bra. Fabian Ilestedt och Johan Persson gör det ju enkelt för mig att kliva in och bara spela mitt spel, säger han och fortsätter:

– Jag skulle ju spela fjärde med Anthon Eriksson och “Hank” (Henrik Eriksson), sen gick Ljunggren av och så fick jag ta några byten. Sen kunde inte han spela och då var det bara att fortsätta.

Sköt sitt Mora till semifinal: “Det är extremt"

Ja som sagt är det speciella dagar som tonåringen från Orsa har bakom sig. Efter hela resan upp genom juniorleden kastades han in i en stor roll i serien mot AIK och fick i dubbla förlängningsdraman spela över 20 minuter. Det hela medförde även de två första slutspelsmålen i seniorkarriären - och att han fick skjuta sitt Mora till semifinal.

– Det betyder extremt mycket. Jag är från Mora och uppvuxen här, så det är extra roligt när man känner jättemånga i publiken också, säger han om betydelsen av detta.

Känns det overkligt? I dag tar du även första tekningen inför ett kokande Hovet.

– Ja, det är mycket folk och bra tryck här, så det är något helt nytt för mig egentligen.

Kalle Kratz i kvartsfinalen mot AIK. Foto: Bildbyrån.

Första semifinalmötet med Djurgården slutade i en 2–3-förlust och Kratz var tillbaka i sin fjärdekedja med Anthon Eriksson och “Hank the Tank”. En kedja som hyllats för sitt hårda jobb.

– Jag tycker deras match i dag är bra i stora delar. De är en fysisk kedja som ska fortsätta med det, men i dag fick de göra mål också. Det är bra, sa Hermansson på presskonferensen och fortsatte om den fysiska kampen:

– Vi har inte pratat så mycket om att komma in under skinnet, utan mer att fortsätta spela fysiskt. När vi är bra spelar vi rakt och fysiskt. Det vill vi göra, fortsätta spela vårt spel på det viset. Det blev lite grisigt mot AIK och det har jag ingen avsikt här.

– Det är klart det är viktigt, säger Kratz själv om kedjans jobb.

– Anthon och “Hank” smäller på och gör det riktigt jobbigt för backarna i egen zon. Sen får jag läsa lite mer, ta puckarna och vrida och vända.

Hermanssons betydelse: “Hade honom redan i U16”

Just Daniel Hermansson har varit en stor del av Kratz hockeyuppfostran. Detta steg från J20 upp i A-laget till denna säsong, var bara ett av flera som de tagit tillsammans.

– Det har betytt mycket. Första gången hade jag honom redan i U16. Sen hade jag honom i J20 igen och nu i A-laget. Han har hjälpt mig mycket med skillsen och det där. Sen har Fabbe (Fabian Gunnarsson) hjälpt mig väldigt mycket med fysen alla HG-åren, säger Kratz.

Innan slutspelet blev det endast sex poäng i A-laget för den annars välproducerande centern, åtminstone om man ser till de senaste åren i J20 och J18. Nu vill han bygga vidare på det även i A-laget och hitta det som tog honom till 23 mål på 39 matcher i J20 i år.

– Det är absolut lite speciellt (rollen i A-laget), men förra året i J20 hade jag en lite liknande roll i en fjärdekedja. Vi var lite tyngre, smällde på och jobbade hårt, men då satte jag lägena bättre än jag gjort nu.

Är det den delen som ska tillkomma?

– Ja det är det absolut. Jag tycker att jag klarar av spelet nu, så det gäller att få in lite poäng och sätta lägena.

Kalle Kratz mot Marcus Krüger i första mötet med Djurgården. Foto: Bildbyrån.

Vad är största skillnaden i ditt spel i år?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har väl mognat lite mer över hela banan och sen har jag försökt hitta passningarna lite oftare. Jag gillar att skjuta, men jag försöker även passa. Sen har jag fått spela mycket powerplay och fått hitta lite passningar där, så då får man några assist, säger han och syftar på J20-spelet.

Tydliga målet: “Ta sig hela vägen”

Nu väntar helt avgörande dagar för både Kratz och Moras säsong. Efter 2–3-förlusten har man en chans till på Hovet innan serien vänder hemåt mot Dalarna.

– Jag tycker att vi gör en ganska bra match. Det står 2–1 och det är fördel oss. Sen slarvar vi några minuter och då kommer de tillbaka fort. De är giftiga när de får lägen. Det är väl där vi tappar hela matchen, säger Kratz och fortsätter:

– De gjorde en push och vi hängde inte riktigt med. De får energi av målen och sen dödar de även fem minuter boxplay. Där lär vi upp lite.

En sak är säker, målsättningen är tydlig.

– För lagets del är det att ta sig hela vägen. Det har varit målet hela säsongen. För egen del är det att fortsätta att skapa lägen och trycka dit dem. Jag har haft väldigt många lägen som jag inte har satt, så det är bara att fortsätta egentligen, avslutar Kratz.

