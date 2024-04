ANNONS

Trots större roller och framgångar i det allsvenska slutspelet håller landslaget öppet för Djurgårdens Linus Eriksson och Victor Eklund inför U18-VM.

– Jag kommer kunna vänta på dem om de inte kan åka med på lägret, säger förbundskapten, Johan Rosén till hockeysverige.se.

Linus Eriksson och Victor Eklunds vara eller icke vara i Sveriges trupp till U18-VM är fortsatt oviss. Samtidigt som duon under gårdagen presenterades som en del av laget förbereder de sig för en match två i den allsvenska semifinalen mot Mora. Går Djurgården till en final kan det innebära att Johan Rosén inte får två av sina viktigare spelare till mästerskapet.

För hockeysverige.se ger förbundskaptenen nu en uppdatering kring läget.

– Jag har en plan A, en plan B och en plan C. Som det ser ut nu har de roller (I Djurgården). Linus går ju in och avgör matcherna också. Jag får ha lite is i magen och vänta in och se hur det går för Djurgården. Jag har en dialog med dem, säger Rosén.

Som Rosén är inne på är 06:orna även avgörande för Djurgårdens A-lag. Linus Eriksson visade inte minst detta när han satte sista pucken i första semifinalmötet. Tar han även laget till en final i det allsvenska slutspelet kan Småkronorna få gå kort om folk de första matcherna i U18-VM.

Hur sent kan man ta ett beslut?

– Det kan man ta när gruppspelet har börjat i VM. Nu har jag tagit ut dem i truppen. Vad som händer framöver får vi vänta och se. Jag kan säga att jag kommer kunna vänta på dem om de inte kan åka med på lägret, säger Rosén.

Stannade hemma i februari

Eriksson, som haft rollen som kapten i Småkronorna, har under en tidigare samling i februari stannat hemma från en samling för att spela med Djurgården. Sedan dess har landslaget haft en bra dialog med stockholmsklubben kring situation. Rosén menar att det inte heller skulle vara något bekymmer om de kommer in sent i gruppen inför turneringen.

Första gruppspelsmatchen, mot Kanada, spelas 25 april, men redan 20 april gör Sverige sin första träningskamp inför. Fjärde mötet av en eventuell matchserie i allsvenska spelas 23 april.

