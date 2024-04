ANNONS

Simon Holmström var i natt tillbaka i New York Islanders lag efter att ha petats i tre raka matcher. Då tackade han för förtroendet genom att bli stor matchhjälte i Islanders viktiga 2–1-seger mot Chicago.

– Vi behövde honom, säger lagkamraten Bo Horvat till New York Post.

I New York Islanders tre föregående matcher innan nattens hemmamöte med Chicago Blackhawks fick Simon Holmström finna sig i att bli petad ur laguppställningen av tränaren Patrick Roy.

När viktiga poäng stod på spel i Islanders slutspelsjakt valde Roy emellertid att slänga in svensken i laget till nattens match mot Chicago – ett drag som han inte behövde ångra. Halvvägs genom den tredje perioden skickade svensken in det matchavgörande 2–1-målet bakom Petr Mrázek efter att ha rakat in en puck från nära håll.

– “Homer” klev fram efter att ha stått utanför laget de senaste matcherna. Han gjorde en otrolig match i kväll. Vi behövde honom, säger lagkamraten Bo Horvat till New York Post.

Bröt 15 matcher lång måltorka

Målet kom efter att Horvat själv kvitterat matchen till 1–1 tidigt i den tredje perioden. För Islanders innebär segern att man tar viktiga poäng i kampen om en slutspelsplats, då man nu krymper avståndet till en poäng upp till Washington Capitals på den sista wild card-platsen i den östra konferensen.

För Simon Holmström var målet hans 14:e för säsongen och en fullträff som innebar att han bröt en 15 matcher lång måltorka.

– (Anders) Lee slängde bara in pucken på mål och jag försökte bara hitta den. Jag hittade en fri väg och jag hade tur att den gick in, säger Holmström till NHL.com.

New York Islanders – Chicago Blackhawks 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

New York: Bo Horvat (31), Simon Holmström (14).

Chicago: Jason Dickinson (21).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.