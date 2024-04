ANNONS

Underläge med 1–3 i den tredje perioden.

Då klev Pittsburghs stjärnor fram mot New Jersey – och säkrade en viktig 6–3-seger i jakten på en slutspelsplats.

Pittsburgh Penguins var illa ute i nattens möte med New Jersey Devils.

Efter att Erik Karlsson gett laget ledningen i den första perioden fick Penguins se Devils kvittera matchen i öppningsakten innan mål från Curtis Lazar och Jesper Bratt gav Devils en 3–1-ledning in i den tredje perioden.

Då fick Pittsburgh chansen i powerplay – och startade en stark vändning. Sidney Crosby ordnade 2–3-reduceringen innan Jevgenij Malkin styrde in 3–3-kvitteringen bara en dryg minut senare. Med strax under fyra minuter kvar av ordinarie matchtid fullbordade Rickard Rakell vändningen genom att styra in Marcus Petterssons backskott till 4–3.

– Powerplay-målet fick fart på oss. Då blev det en uddamålsmatch och då vet vi att vad som helst kan hända. Därefter spelade vi bara hockey. Vi spelade med känslor och visade att vi verkligen ville det, säger Rakell till NHL.com.

Jagar slutspelsplats

Innan perioden var över hade Crosby och Malkin stått för ytterligare varsitt mål och fastställt slutresultatet till 6–3. För Penguins var segern viktig i jakten på en slutspelsplats, där man nu har tre poäng upp till Washington på den sista wild card-platsen i den östra konferensen.

– Det var en modig insats från killarna. Det syntes tidigt att vi inte hade mycket energi och att vi inte hade mycket kräm. Det var en sådan match där man spelar mot spelschemat, litegrann. Matchen i New York i går tog ut sin rätt på killarna, men jag måste ge dem kredd. Vi hängde i och tog oss igenom det, säger tränaren Mike Sullivan.

New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 3–6 (1–1, 2–0, 0–5)

New Jersey: Timo Meier (25), Curtis Lazar (7), Jesper Bratt (25).

Pittsburgh: Sidney Crosby 2 (39), Jevgenij Malkin 2 (23), Erik Karlsson (9), Rickard Rakell (13).

