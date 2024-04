Mellan 2019 och 2021 spelade amerikanen Victor Mancini i Frölundas J20-lag och var även lagkapten under en period.

Nu, tre år efter att han lämnat Frölunda, skriver 21-åringen NHL-kontrakt med New York Rangers.

Det är väldigt ovanligt att juniorer från Nordamerika hamnar i svensk ishockey men 2019 valde den amerikanske backen Victor Mancini att flytta till Sverige för spel med Frölunda.

Han gjorde då 15 matcher för Frölundas J18-lag samt 38 matcher för J20-laget under säsongen 2019/20. Han återvände sedan för säsongen 2020/21 och inledde säsongen med 19 matcher för J20-laget innan han blev utlånad till Hanhals i Hockeyettan. Efter det återvände Mancini hem till USA.

Sedan 2021 har den defensivt skicklige backen spelat collegehockey för University of Nebraska-Omaha – även kallade Omaha Mavericks – där han har gjort tre säsonger. Nu leder det till att han skriver ett tvåårigt NHL-kontrakt med New York Rangers och kommer att ingå i Rangers organisation från och med nästa säsong.

#NYR have agreed to terms with defenseman Victor Mancini on a two-year, entry-level contract. Full details ➡️ https://t.co/YEPpC4H9si pic.twitter.com/iOzK8d17bK