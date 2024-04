ANNONS

Rögle BK åkte ut i play in-spelet till SDHL i sin första säsong.

Nu meddelar klubben att legendaren Maria Rooth kliver in i klubben som sportslig rådgivare.

– Hon har ett stort kontaktnät med spelare och personer inom hockeyn och så brinner hon för Rögle, säger tränaren och sportchefen Julius Bergkvist.

Inför årets säsong hade Rögle BK startat sitt damlag och klev in i NDHL.

Under debutsäsongen kom Rögle först trea i DamEttan södra och gick vidare till HockeyAllsvenskan södra. Där gjorde laget det bra och kom tvåa bakom Södertälje för att få kvala upp till SDHL. Men nykomlingen förlorade då två raka matcher i play in-spelet mor Falu IF och säsongen tog därmed slut.

Nu rustar Rögle inför nästa säsong i NDHL där tränaren och sportchefen Julius Bergkvist jobbar tillsammans med assisterande tränaren Tim Brithén för att sätta ihop laget som ska spela den kommande säsongen.

Då meddelar klubben att legendaren Maria Rooth, med Rögle som moderklubb, får en roll som sportslig rådgivare vilket innebär att hon kommer att finnas som bollplank för Bergkvist och Brithén.

– Det är jättevärdefullt. Hon har ett stort kontaktnät med spelare och personer inom hockeyn och så brinner hon för Rögle. Vi hoppas kunna utnyttja Maria både i spelarrekrytering, men också i frågor runt laget. Vi är jätteglada över att hon vill vara med och bidra och hjälpa oss, säger Bergkvist på klubbens hemsida.

En av svensk hockeys största

Maria Rooth har tidigare varit styrelsemedlem i Rögle BK och är en av Sveriges största hockeyspelare på damsidan genom tiderna. Hon vann fyra SM-guld med Mälarhöjden/Bredäng Hockey och AIK samt var en stor stjärna på college under fyra säsonger i University of Minnesota Duluth där hon är den enda damspelaren i collegelagets historia att få sin tröja pensionerad.

Rooth var en av de största stjärnorna i Damkronorna under flera år då hon gjorde fem mål och nio poäng på fem matcher i OS 2006 när Sverige sensationellt tog silver. Hon vann även OS-brons 2002 samt VM-brons 2005 och 2007. Efter karriären valdes hon sedan in i IIHF Hall of Fame.

Hon är numera tv-expert för SVT och kommer nu alltså även att hjälpa sin moderklubb Rögle med föreningens damsatsning.

