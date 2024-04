Liam Öhgrens säsong med Färjestad tog slut tidigt. Nu gör talangen som kompisen Jonathan Lekkerimäki och åker över för att spela i AHL.

Liam Öhgren och Färjestad förlorade med 4-0 i matcher mot Rögle i kvartsfinalen. Säsongen i Karlstad var därmed över.

Men den svenska JVM-kaptenen är inte klar än.

20-åringen har nämligen åkt över till Nordamerika för att spela med Minnesotas farmarlag Iowa Wild, i AHL. Det precis som kompisen Jonathan Lekkerimäki, som nyligen gjorde sin AHL-debut.

Tanken är sedan att Liam Öhgren ska kunna ansluta till Tre Kronors trupp inför VM, om Sam Hallam vill ha med honom.

Hearing #mnwild first-round pick Liam Ohgren has arrived in North America and is heading to Iowa to play the rest of the season. This should also get him prepped for the world championships, I assume