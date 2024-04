ANNONS

Djurgården vände 1-2 till 3-2 och vinner den första semifinalen mot Mora.

Stor hjälte blev då 18-årige storlöftet Linus Eriksson som sköt segermålet i starten av tredje perioden.

– Det är helt underbart såklart, speciellt här på Hovet framför alla underbara fans, säger Eriksson till TV4.

Under tisdagskvällen inleddes semifinalserien mellan Djurgården och Mora då den första matchen lagen emellan spelades på Hovet.

Djurgården kunde då skaffa sig fördel genom att vinna med 3-2 efter att ha gjort två snabba mål i starten av tredje perioden.

Djurgården ville komma ut och sätta sin prägel på matchen men Mora växte sedan in i tillställningen och det var även bortalaget som kunde ta ledningen. Anthon Eriksson höll sig framme och blev målskytt då han skickade in en puck som studsade i nät via DIF-målvakten Viktor Andrén.

Mora drog sedan dock på sig dubbla utvisningar och trots att Djurgården inte skapade mycket i powerplay så kunde de kvittera i det andra PP-spelet. Olle Liss fick en chans att dra på sitt vassa skott och då blev det också mål då pucken gick in högt bakom toppmålvakten Waltteri Ignatjew. 1-1 stod sig efter 20 minuters spel.

– Det är ganska bra ändå tycker jag. I de första minuterna blir vi lite passiva och de får snurra en del på oss, i och för sig på utsidan. Sedan får ni några tunga skift på dem där nere och vinner många kamper. Sedan blir det som det blir med två utvisningar på slutet, säger målskytten Eriksson till TV4 i pausen.

Experten hyllade Mora: “Leder rättvist”

I den andra perioden så fick Mora en drömstart då Djurgården drog på sig en utvisning tidigt och MIK utnyttjade sin första chans i powerplay direkt då Johan Persson sköt ett skott som styrdes via Edvin Hammarlund och in i målet för 1-2.

Persson har nu gjort poäng i fem raka matcher för Mora i slutspelet och under poängsviten har han stått för 3+4. Mora hade kontroll på resterande del av mittperioden och 1-2 stod sig.

– Vi gör en bättre period. Vi har långa anfall på dem hela tiden och skapar mycket lägen. Vi ger dem något långt anfall i slutet men annars är det en bra period. Vi vågar spela pucken och hålla i den, säger Persson efter andra perioden.

TV4-experten Fredrik Söderström var då imponerad av Moras spel.

– Mora är det bättre laget. Det är ett omständligt Djurgården, jag tycker inte alls att man får fart varken i skridskoåkningen eller spelet med puck och man är tvåa in i nästan alla situationer. Mora har ett bredare register, de har fler svar på frågorna som ställs och parerar Djurgården på ett bättre sätt. Djurgården måste upp klart i nivå om man ska kunna vinna i kväll, säger Söderström och fortsätter:

– Mora känns som att de bara har avslutningen på AIK-serien och flyttat det till Djurgården-serien. De spelar med självförtroende, fart och gör många bra saker. De leder rättvist.

Blixtvändning av Djurgården – på 95 sekunder

Tidigt i den tredje perioden så kom Axel Andersson i ett friläge men revs ner och Djurgården fick då ett straffläge. Linus Klasen klev då fram för att slå straffen. DIF-stjärnan gled då fram och chippade upp pucken, ribba in, bakom Ignatjew och det var 2-2 i den första semifinalen.

Bara en och en halv minut senare så slarvade Mora med pucken i egen zon och 18-årige talangen Linus Eriksson norpade åt sig pucken och sköt in 3-2 i bortre hörnet. Mora hade då tappade ledning till underläge inom loppet av 95 sekunder. Tränaren Daniel Hermansson tog då timeout i ett försök att väcka laget.

– Det är slarv av (Jakob) Norén men Linus Eriksson gör en fin, fin backcheck och vinner tillbaka pucken. Sedan sätter han den så säkert under stöten på Ignatjew. Herregud, vilken scenförändring. Djurgården vinner mer puckar, är mer påslagna och det är ett Mora som är i brygga just nu, säger experten Mikael “Daggen" Eriksson.

Bara några minuter senare fick dock 2-2-skytetn Klasen lämna isen. Han delade nämligen ut en hög crosschecking upp mot halsen/ansiktet på junioren Noah Steen och DIF-stjärnan fick då matchstraff. Men Mora lyckades inte förvalta sitt fem minuter länga powerplay utan Djurgården höll undan i boxplay och kunde behålla sin 3-2-ledning.

Linus Eriksson hjälte: “Helt underbart”

Mora blev då desperata i sin jakt på en kvittering och tog ut målvakten redan med tre minuter kvar. Mitt i kvitteringsjakten så drog dock Mora på sig en utvisning och Djurgården fick spela powerplay under de sista minuterna. Djurgården kunde då hålla undan för att vinna match ett i semifinalen med 3-2.

Linus Eriksson, född 2006, blev då hjälte med sitt första slutspelsmål i sin blott tredje slutspelsmatch för Djurgården.

– Det är helt underbart såklart, speciellt här på Hovet när det är fullsatt och framför alla underbara fans. Det var superkul, det har varit jobbigt att ligga hemma och kolla på matcherna så det är underbart att vara tillbaka, säger 18-åringen till TV4 och fortsätter:

– Det var en liten trög start men vi visar karaktär att komma ut och vända. Vi gör kanske inte vår bästa match men hittar ändå ett sätt att vinna vilket är väldigt viktigt. Det är en sjuk skön känsla.

Nästa match lagen emellan spelas på Hovet igen på torsdag kväll.

Djurgården – Mora 3–2 (1-1,0-1,2-0)

Djurgården: Olle Liss, Linus Klasen, Linus Eriksson.

Mora: Anthon Eriksson, Johan Persson.

Djurgården leder serien med 1-0 i matcher.

