Adam Fantilli har inte spelat sedan en skridskoskena skar upp hans vad i slutet av januari. Återhämtningen har gått sämre än förväntat – och nu ser säsongen ut att vara över för Columbus supertalang, rapporterar NHL.com.

Det var i en match mot Seattle Kraken i slutet av januari som olyckan var framme för Adam Fantilli.

I samband med en tackling fick Fantilli motståndarforwarden Jared McCanns skridskoskena över vaden, vilket skar upp vaden och som sedan dess har hållit supertalangen borta från spel. Fantilli förväntades missa större delen av den resterande grundserien, men nu pekar mycket på att det inte blir något mer spel alls denna säsong för 19-åringen.

Tränaren: "Har gått långsammare än förväntat"

För NHL.com berättar tränaren Pascal Vincent att rehabiliteringen gått sämre än väntat.

– Han jobbar fortfarande på att återhämta sig. Jag hoppades verkligen på att få se honom på isen igen under slutet av säsongen, men vi vet inte ännu. Jag hoppas fortfarande, men det har gått långsammare än förväntat, säger Vincent.

Adam Fantilli, som draftades som tredje spelare totalt i sommarens NHL-draft, hann producera 27 poäng (12+15) på 49 matcher innan skadan stoppade honom från spel. Under dessa matcher snittade 19-åringen strax under 16 minuters istid per match.

