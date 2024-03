ANNONS

Oskarshamn har åkt ut ur SHL och är numera en allsvensk förening.

Nya sportchefen Oscar Alsenfelt svarar nu om:

– Jag tror säkert att vi kommer ha väldigt mycket stöttning här på den nya resan och strategin, säger Alsenfelt.

IK Oskarshamn förlorade SHL-kvalet mot HV71.

Nu väntar en ny verklighet i HockeyAllsvenskan.

I februari stod det klart att den tidigare stormålvakten Oscar Alsenfelt kliver in och blir ny sportchef för Oskarshamn då han tar över efter Thomas Fröberg sedan parterna inte enats om ett nytt kontrakt. Alsenfelt har då redan smygstartat sitt jobb under februari och mars trots att hans avtal med klubben egentligen inte börjar gälla förrän från första maj.

Det är nu Alsenfelt som kommer att vara ansvarig för att leda laget som en allsvensk förening. Efter förlusten i Jönköping kom han ut och mötte media.

Hur går tankarna här efter nedflyttningen?

– Jag är mest ledsen för killarna där inne som jag tycker ändå har gjort det jävligt bra här sista resan sedan jag kom in. Sedan lider jag såklart med Martin (Filander) och tränargänget efter det de gått igenom. Även om jag kom in sist så är det klart att man hoppas in i sista sekunden att det ska klara av, så det är klart att det är tungt.

“Annars är man ju bara dumdristig”

När det stod klart att Oscar Alsenfelt kliver in i IK Oskarshamn så låg laget hopplöst sist i SHL-tabellen och hade redan börjat ställa sig in på kval. Men föreningen var då fortsatt en SHL-klubb och det var osäkert om Alsenfelt skulle få basera över en SHL-förening eller en allsvensk klubb när han tar över på riktigt inför nästa säsong.

Nu är det alltså klart att han får bygga ett lag för HockeyAllsvenskan.

Jag antar att det här inte var det du tänkte eller hoppades när du tog jobbet?

– Vad jag hoppades var det ju inte, det har du helt rätt i. Men vad jag tänkte… Jag gick ju in med kalkylen och risken att det kunde bli det här annars är man ju bara dumdristig, säger han och fortsätter:

– Så det är klart att när man skriver på för ett lag som har ish 35 poäng och ligger dumsist så är det klart att man måste vara införstådd med att man kan få stå här. Jag lider mer med de andra än mig själv just nu och även om jag ville det lika mycket som dem så var ju min kalkyl lite annorlunda när jag gick in i detta.

Eftersom alla kontrakt rivs vid en nedflyttning från SHL till HockeyAllsvenskan så står Oskarshamn nu med noll spelare på avtal inför nästa säsong. Det blir då Oscar Alsenfelts jobb att bygga en helt ny trupp med 23-25 spelare som ska representera klubben i andradivisionen.

– Man har ju såklart visioner och drömmar. Man ser ett välfungerande lag och vilka spelartyper man vill ha och sådär. Men man får anpassa sig lite efter marknaden och se lite vad som finns och försöka placera de första nycklarna här i början. Sedan får vi formatera det lite efter det, säger Alsenfelt.

Oscar Alsenfelt är nu ansvarig för att bygga Oskarshamns lag i HockeyAllsvenskan. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Planen för HockeyAllsvenskan

Med tanke på att ni har vetat om ganska länge att det kan bli HockeyAllsvenskan, har ni redan förberett och börjat göra planer?

– Absolut. Både styrelsen och klubbdirektören Johan (Göransson) har ju förberett för bägge scenarion, både ekonomiskt och organisatoriskt, så det kommer väl att komma ut mer framöver exakt hur allt kommer att formateras. Men det är klart att det ligger en plan och som jag sade Oskarshamn som klubb har ju vetat om det här i några månader nu så det är klart att det har legat arbete bakom där.

Efter en degradering blir det väldigt viktigt att sponsorer, partners, medlemmar och supportrar verkligen slutar upp kring föreningen för att stötta på den nya utmaningen som väntar.

Alsenfelt har då redan fått indikationer på att Oskarshamn kommer få stöd efter nedflyttningen.

– Jag får jättebra vibbar såklart. Det är ju nästan... Man kan ju knappt sätta sin fot i den staden utan att man känner att det är ett hockeyintresse som är extremt stort. Det känns knappt som att det är en enda där som inte har hockeyintresse.

– Det är likadant när man träffar partners, de som jag har träffat är väldigt införstådda med läget och älskar klubben. Jag tror säkert att vi kommer ha väldigt mycket stöttning här på den nya resan och strategin.

Tränarfrågan: “Kanske det viktigaste”

En av de viktigaste frågorna för Oskarshamn efter nedflyttningen är vilka tränare som ska leda laget. Martin Filander har varit en hyllad coach under sina år med klubben men var nu med när laget åkte ut ur SHL.

Det är då osäkert vad som händer med Filander efter nedflyttningen.

– Ingen aning. Det får vi ta framöver, jag har ingen aning. Först ska jag sörja, och sedan får vi se vad som händer, sade tränaren själv efter degraderingen.

Oscar Alsenfelt har inte heller något svar kring Filanders framtid.

– Det vet jag inte riktigt.

Alsenfelt har inget svar om Martin Filanders framtid i klubben. Foto: Bildbyrån

Hur ser du på tränarfrågan?

– Jag kan säga att det är en viktig post, kanske det viktigaste så vi ska försöka få ihop ett bra tränarteam.

– Man får ju ha lite olika alternativ. Jag har inte haft en diskussion med Martin ännu. Vi har varit fullt fokuserade på att vi ska klara detta så vi får sätta oss ner precis som alla andra här i början på nästa vecka.

Vilka spelare kan stanna?: “Ska inte uttala mig”

Just nu har Oskarshamn ingen spelare som är klar för spel i HockeyAllsvenskan då alla kontrakt har rivits. Det brukar dock alltid vara några spelare som följer med ner från SHL till det nya lagbygget.

Men Alsenfelt har ännu inte tagit de samtalen med spelarna i truppen som åkte ut ur SHL.

– Det är för tidigt, säger han.

36-åringen säger att han inte vet hur många spelare som kan tänkas stanna trots nedflyttningen.

– Jag har en kalkyl vad jag tror men jag ska inte uttala mig om det för den kan vara fel.

De senaste SHL-lagen som har åkt ner till HockeyAllsvenskan – HV71, Djurgården och Brynäs – har haft helt andra ekonomiska muskler än Oskarshamn. HV71, Djurgården och Brynäs har då kunnat lasta på med mycket pengar för att sätta ihop en trupp som direkt utmanar om SHL-platsen.

Oskarshamn är dock i jämförelse en mindre förening som inte har samma ekonomi. De går nu också miste om väldigt mycket pengar som försvinner via tv-avtalet. Oskarshamn kommer dock få en fallskärm som ska hjälpa klubben hantera den nya verkligheten.

Hur ser de ekonomiska möjligheterna ut budgetmässigt nu i HockeyAllsvenskan?

– Det väljer vi inte att kommentera just nu, avslutar Oscar Alsenfelt.

