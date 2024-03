ANNONS

Backvärvningen från i somras har fallit väl ut.

Nu väljer Toronto att förlänga med Simon Benoît.

I somras breddade Toronto Maple Leafs backsidan med tidigare Anaheim-spelaren, Simon Benoît. 54 NHL-framträdanden senare meddelar klubben nu att man förlängt med 25-åringen.

Det nya avtalet är skrivet över tre säsonger med ett årligt värde på 1,35 miljoner dollar. Den totala summan är alltså 4,05 miljoner.

Kanadensaren som inför 23/24 gjort tre NHL-säsonger har snittat 16.55 minuter per match under säsongen och bidragit med ett mål och fyra assist framåt. I plus/minus-statistiken står han på plus fem. Utöver de 54 matcherna han ställt upp i Maple Leafs tröja har det även blivit två matcher i AHL.

🖊 We’ve signed defenceman Simon Benoit to a three-year contract extension — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 29, 2024

