33 år gammal stod Alexander Wiklund för sin poängbästa säsong i karriären.

Nu öppnar forwarden för att förlänga med Björklöven.

– Vi får se om det blir att vi kommer överens om att köra ett år till, eller hur det blir. Det är inte bara upp till mig heller, säger Wiklund till Västerbottens-Kuriren.

IF Björklöven åkte ut redan i kvartsfinalen efter att ha förlorat fyra av fem matcher mot Djurgården och nu väntar en ombyggnation av Umeåklubbens trupp.

En av spelarna som då går en osäker framtid till mötes är Alexander Wiklund. Den rutinerade forwarden har utgående kontrakt med “Löven” och det är osäkert om han blir kvar eller inte.

– Vi ska ha exitmöten nästa vecka, då kanske man får veta var klubben står. De har inte velat göra något än, uppenbarligen. Det är en öppen bok, men jag känner mig trygg i att jag gjort det bra personligen. Vi får se hur de ser på situationen och sedan utgå ifrån det. Men spela hockey ska jag göra, säger Wiklund till Västerbottens-Kuriren.

“Valt att stanna för att jag vill göra den här resan med Löven”

Alexander Wiklund stod för sin bästa säsong i karriären då han gjorde 36 poäng på 51 matcher. Hans 16 mål under säsongen är också hans tredje bästa notering i karriären, tidigare har han även gjort 21 och 20 mål på en säsong under sin tid i Västerbotten.

33-åringen har gjort sex raka säsonger i Björklöven och varit assisterande kapten i fem år. När kontraktet nu löper ut så öppnar han då för att stanna i klubben.

– Det har jag alltid varit och det har jag sagt till (Per) Kenttä under säsongen också. Jag har investerat sex år här och under alla år har jag haft ganska bra säsonger. Jag har haft chanser att gå vidare och göra något annat, men valt att stanna här för att jag vill göra den här resan med Löven och de personer som varit i och omkring laget. Vi får se om det blir att vi kommer överens om att köra ett år till, eller hur det blir. Det är som sagt inte bara upp till mig heller, säger profilen.

