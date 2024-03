ANNONS

HV71 hade chansen att säkra SHL-kontraktet vid seger i den sjätte kvalmatchen.

Men då stod laget för en riktigt svag start vilket bäddade för en förlust som gör att laget nu får ställa om på en sjunde och avgörande match.

– Det är klart att det är nerver som spelar in, säger veteranen Simon Önerud efter förlusten.

Segern i söndags gjorde att HV71 hade skaffat sig matchboll i SHL-kvalet och möjlighet att stänga serien och skicka IK Oskarshamn till HockeyAllsvenskan under tisdagskvällen.

Men så blev det inte.

HV stod i stället för en svag bortamatch i 40 minuter vilket ledde till att Oskarshamn kunde vinna med 4-2 och tvinga fram en sjunde och helt avgörande match för att avgöra lagens SHL-existens.

Simon Önerud är då kritisk mot hur HV71 uppträdde i Be-Ge Hockey Center under den sjätte kvalmatchen.

– Insatsen är inte tillräckligt bra för att vinna. Vi kommer ut jättedåligt i första perioden. Vi skvätter pucken, vi tar inte ansvar för pucken och lämnar över problemet till någon annan. Nu missade vi den här första matchbollen så då gäller det att ladda om och ta den andra matchbollen.

HV71 fick en svag start på matchen och vaknade till liv alldeles för sent. 35-åringen har inget bra svar på varför laget inledde som de gjorde när de hade chansen att säkra SHL-kontraktet, men han menar att det inte berodde på dåliga förberedelser.

– Nej, förberedelserna tror jag verkligen inte. Det är mycket som står på spel både för Oskarshamn och för oss. Det är klart att det är nerver som spelar in men på något sätt måste man ta ansvar där ute och gilla läget. Det är få förunnat att få spela så här viktiga matcher och då gäller det att vilja vara den som går in och gör skillnad på rätt sätt.

Simon Önerud: “Vi får ta oss i kragen”

Oskarshamn var det bättre laget under matchens två första perioder innan HV steppade upp och lyfte sitt spel i den tredje perioden. Då började Jönköpingslaget sätta stor press ner mot Tomas Rydén i IKO-kassen och spelade både intensivt och frenetiskt i anfallszon. Men det var “too little, too late”.

Lyftet i tredje perioden gav nämligen inte effekt nog.

– Det är väl en blandning att vi tar tag i det och att Oskarshamn backar av och försvarar ledningen lite. Men jag tycker att sett över hela matchen är vi långt ifrån att prestera där vi bör vara. Vi får ta oss i kragen och ladda om batterierna, säger Simon Önerud.

Nu väntar alltså i stället en riktig rysare i Jönköping på långfredagen då den sjunde kvalmatchen spelas.

Så som ni kom ut i tredje perioden här, är det så ni ska agera på fredag?

– Ja, men absolut. Det var så vi ville komma ut i första perioden i dag också men det var väl snarare Oskarshamn som kom ut i ett rasande tempo, det vet vi. Jag tycker överlag att vi spelar alldeles för mycket utsida i dag, säger Önerud och fortsätter:

– De är jäkligt raka, de driver på mål och kommer in på insidan på oss. Medan vi håller på att spela runt dem hela tiden. Vi måste in och ta lite stryk och vinna de där lösa puckarna framför kassen. Så vill vi komma ut i nästa match.

Får vänta på rysaren: “Hade gärna haft match tidigare”

Mellan de flesta kvalmatcherna har det bara gått en vilodag men inför match sju i serien så väntar nu två vilodagar för de båda lagen. En extra dag kan ses som positivt då spelarna kan återhämta sig bättre – men det går också att vinkla på det som något negativt att det blir längre tid för ångesten att byggas upp och växa.

Simon Önerud menar också att han hellre hade sett att man körde bara en vilodag som vanligt.

– Jag hade gärna haft match tidigare. Men spelschemat är satt och som sagt det är ingenting man kan påverka. Så det är bara att gilla läget. Om det är någon som har lite sår så gäller det att slicka såren och ladda om, avslutar veteranen.

På fredag avgörs alltså kvalet mellan HV71 och Oskarshamn. Vinnaren spelar i SHL nästa säsong medan förloraren åker ut och får spela i HockeyAllsvenskan.

