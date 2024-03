ANNONS

Martin St. Louis är redo att återvända till Montréal Canadiens bås. Detta efter att coachen lämnat laget för att vara med familjen sedan hans son Mason drabbats av en otäck skada i samband med en hockeymatch.

– Vi uppskattar den förståelse och det stöd Canadiens organisation, våra fans och hockeyfamiljen visat efter Masons skada, säger St. Louis i ett uttalande.

Det var den 16 mars som Montreal Canadiens meddelade att Martin St. Louis skulle behövde ta ett brejk från coachandet av familjeskäl. Anledningen var att hans 16-årige son Mason skadats i samband med en hockeymatch hemma i Connecticut. Han hamnade sedermera på sjukhus efter att det uppstått komplikationer till en följd av skadan.

Den senaste dryga veckan har Canadiens coachats av St. Louis assistent Trevor Letowski, men nu kommer beskedet att huvudtränaren är redo att återvända. När Montréal Canadiens i natt tar sig an Colorado Avalanche på bortais är han tillbaka i båset.

"Vi uppskattar den förståelse och det stöd Canadiens organisation, våra fans och hockeyfamiljen visat efter Masons skada och medan han återhämtat sig," säger St. Louis i ett uttalande. "Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till läkarna och sjuksköterskorna som tagit hand om honom under denna tid. Jag vill också tacka alla för att de respekterat min familj och vår integritet, och jag ber att ni vänligen fortsätter att fokusera på Canadiens och resten av säsongen 2023-24."

Martin St. Louis Stanley Cup-mästare 2004

Canadiens har vunnit en av de fyra matcher man spelat i Martin St. Louis frånvaro under den pågående bortaturné man just nu är ute på. Laget har under säsongen, St. Louis tredje som ansvarig för laget, plockat 64 poäng på 70 matcher och är med det näst sämst i Eastern Conference, sex poäng före jumbon Columbus Blue Jackets.

Montréal kommer därmed att missa slutspel för tredje året i rad efter att man lyckades nå Stanley Cup-finalen mot Tampa Bay Lightning 2021.

Martin St. Louis tog över Canadiens efter Dominique Ducharme 9 februari 2022. Det är den före detta storspelarens första coachjobb efter sin framgångsrika NHL-karriär. 48-åringen, som valdes in i Hockey hall of Fame 2018, gjorde 1033 poäng på 1134 NHL-matcher med Calgary, Tampa Bay och New York Rangers.

Under sin karriär vann han Stanley Cup med Tampa 2004 och blev ligans poängkung vid två tillfällen (2002004 och 2013).

TV: Veckans snyggaste räddningar av NHL-svenskar