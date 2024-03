ANNONS

Bert Robertsson är tillbaka i SHL.

Via sin hemsida meddelar Malmö att den dubble guldtränaren blir assisterande tränare i klubben.

– Jag känner mig glad och hedrad över att få vara en del av den satsningen, säger Robertsson till klubbens hemsida.

Efter tre säsonger i schweiziska Rapperswil-Jona är Bert Robertsson tillbaka i SHL.

Malmö Redhawks meddelar via sin hemsida att 49-åringen blir ny assisterande tränare till Tomas Kollar.

– Han har en gedigen bakgrund och har varit mycket framgångsrik som tränare under flera år, inte minst under åren i Skellefteå. Han besitter kunskaper och erfarenheter som vi vill addera in i vår verksamhet, säger sportchefen Björn Liljander till klubbens hemsida.

Skriver treårskontrakt med Malmö

Robertsson har tidigare haft roller som både assisterande tränare och delat huvudansvar i Skellefteå, där han vann två SM-guld, samt som huvudtränare i Linköping. De senaste tre säsongerna har han varit assisterande tränare till Stefan Hedlund i Rapperswil-Jona.

Robertssons fokus kommer att ligga på spelet utan puck, boxplay samt backarnas utveckling.

– Det känns riktigt inspirerande och roligt att få komma till Malmö Redhawks. Jag fick en riktigt bra känsla i samtalen med Tomas och Björn som har en härlig energi och det känns som att vi får ett riktigt bra ledarteam. Jag kommer till en förening som har alla möjligheter att ta nya kliv och bygga en stabil sportslig framtid och jag känner mig glad och hedrad över att få vara en del av den satsningen, säger Robertsson.

49-åringens kontrakt med Malmö sträcker sig över säsongen 2026/27.

