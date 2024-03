ANNONS

Det har gått sju år sedan senast en seriesegrare åker ut direkt i kvartsfinalen – men nu kan det vara på väg att hända igen.

Färjestad förlorar nämligen återigen mot Rögle efter en maratonmatch som är den femte längsta i SM-slutspelet genom tiderna.

FBK ligger nu under med 3-0 i matcher och är på väg mot ett stort fiasko.

Senast som grundserievinnaren i SHL åkte ut i kvartsfinal av SM-slutspelet var 2017 då Växjö förlorade mot Malmö med 4-2 i matcher.

Nu verkar Färjestad vara på väg att bli först sedan dess. Efter dubbla förluster i Karlstad så följde seriesegraren även upp det med att förlora igen med 3-2 efter en nästintill rekodlång förlängning nere i Ängelholm och Rögle leder alltså serien med 3-0 i matcher.

Färjestad inledde matchen bättre än de två första kamperna uppe i Karlstad men fick ingen utdelning för det utan det var fortsatt 0-0 efter 20 minuter i en intensiv och hetlevrad start.

Dubbla utvisningar för Färjestad – då vände Rögle

I den andra så var Färjestad också bättre och slutligen kom även målet för bortalaget. Rögle slarvade med pucken i egen zon och grundseriens skyttekung David Tomášek plockade upp den och hittade krysset för 0-1 i matchen.

Färjestad lyckades dock inte hålla sin ledning utan bara 22 sekunder senare drog kaptenen Linus Johansson på sig en utvisning och Daniel Zaar kvitterade till 1-1 i powerplay. Bara 32 sekunder efter kvitteringen så fick Rögle spela powerplay igen och Rodrigo Ābols gjorde då 2-1 för hemmalaget. 0-1 hade blivit 2-1 på bara drygt två minuter.

– Det är ett gäng onödiga utvisningar som tar Rögle in i matchen och just nu är de stekheta i powerplay. Det är jätteviktigt för Färjestad att hålla sig ifrån utvisningsbåset. Man kan inte ta en utvisning 50 meter från mål, säger TV4-experten Almen Bibic.

Trots att Färjestad hade varit det bättre laget i matchen och ledde skotten med 26-16 så hade alltså Rögle ledningen efter två PP-mål.

– Det kändes skönt att göra mål efter att vi blev nollade senast. Jag försöker göra mitt jobb varje match, ibland går det bättre och ibland sämre. Men vi gör vårt bästa. Vi gör det mycket bättre än hemmamatcherna. Några tveksamma domslut kanske men vi ger ju bort båda målen. Vi behöver vara smartare där. Men det går åt rätt håll, vi spelar mycket bättre, säger FBK:s målskytt David Tomasek till TV4.

Färjestad tvingade fram förlängning

Daniel Zaar har nu gjort fyra mål på fem matcher i slutspelet och Rögle har gjort fem powerplay-mål på tre matcher mot Färjestad.

– Det är skönt att ha fått till det på sistone. Det är en fantastisk passning av Dennis Everberg) så det var gött där, säger Zaar.

Färjestads tränare Tomas Mitell var egentligen nöjd med spelet men höll också med om att utvisningarna blev kostsamma.

– Vi gjorde en riktigt bra bortamatch första 30 minuterna men det gäller att hålla sig borta från utvisningsbåset. Någon är ju klantig av oss och någon är ju… Äsch, det är domaren som dömer. Vi behöver hålla oss därifrån. De gjorde två mål i powerplay senast och två mål här nu också, säger Mitell inför tredje perioden.

Bortalaget fortsatte dock att spela framåtlutat och det gav till slut också effekt. Unge forwarden Lucas Forsell stod för en soloprestation där han tog sig in mellan Röglebackarna och lyfte in pucken bakom målvakten Christoffer Rifalk och det var 2-2 efter sju minuter i tredje perioden.

Men sedan blev det inga fler mål trots att båda lagen hade chansen i powerplay och för första gången väntade förlängning mellan de här båda lagen.

Michael Kapla hjälte i sjätte perioden

Det blev sedan lite hafsigt spel i starten av övertiden utan några riktigt heta chanser för något av lagen under inledningen. Halvvägs in i perioden fick dock Rögle ett jätteläge efter slarv av Färjestad i egen zon. Linus Sandin fick då pucken framför mål men Carl Lindbom stod i vägen för att hålla det på 2-2. Färjestad tog sedan timeout. Det var överlag ganska chansfattigt under den fjärde perioden och 2-2 stod sig vilket innebar att det skulle krävas en femte period.

I den andra övertidsperioden blev sedan lite avvaktande spel med liten fördel för Färjestad men halvvägs in fick Rögle chansen i powerplay. Skåningarna hade rejäl press i PP-spelet men fick inte in pucken. Några minuter senare var det dock omvänt läge då Rögle drog på sig en utvisning och Färjestad fick spela powerplay.

Joel Kellman fick då ett jätteläge då han hade öppet mål men Christoffer Rifalk hann över och kunde rädda. Rifalk såg till att Rögle kunde döda utvisningen och förlängningsspelet fortsatte. Med mindre än tre minuter kvar av period fem så fick Färjestad däremot chansen i powerplay igen. Tomasek träffade ribban precis när utvisningen löpte ut men närmare än så kom inget av lagen ett avgörande utan det blev en sjätte period i Ängelholm.

Carl Lindbom stod sedan för en jätteräddning i starten av den tredje förlängningsperioden och 2-2 stod sig. Matchen slog sedan in sig på listan bland de fem längsta matcherna i SM-slutspelets historia.

Efter 108 minuter och 39 sekunder så kom avgörandet. Michael Kapla sköt ett skott som letade sig in bakom Lindbom och 3-2 till Rögle var ett faktum. Det är då den femte längsta slutspelsmatchen i Elitserien/SHL med en sekunds marginal.

Rögle leder därmed serien med 3-0 i matcher och kan skicka ut seriesegrarna Färjestad vid en vinst även på onsdag.

Rögle – Färjestad 3–2 3OT (0-0,2-1,0-1,0-0,0-0,1-0)

Rögle: Daniel Zaar, Rodrigo Abols, Michael Kapla.

Färjestad: David Tomasek, Lucas Forsell.

Rögle leder serien med 3-0 i matcher.

